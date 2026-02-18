我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州城堡峰雪崩10人失蹤 6人等待救援

五旬加州男求24歲亞洲女友復合 釀衝突命喪泰國

孟昭文提跨黨派決議 肯定農曆新年文化及歷史意義

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國會眾議員孟昭文(左二)提出決議案，肯定2026年農曆新年的文化與歷史意義，圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)
國會眾議員孟昭文(左二)提出決議案，肯定2026年農曆新年的文化與歷史意義，圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)

國會眾議員孟昭文17日宣布已於12日向聯邦眾院提出第1061號決議案，肯定2026年農曆新年的文化與歷史意義。該案獲56名跨黨派國會議員連署，並已交付眾院監督與政府改革委員會(House Committee on Oversight and Government Reform)審議，展現兩黨對亞裔社區文化傳承的支持。

孟昭文兼任國會眾院亞太裔黨團(CAPAC)主席。她表示，農曆新年是許多亞裔美國人社區最重要的節日之一，是家人團聚、傳承傳統與慎終追遠的時刻，「我很榮幸能在國會領導這項跨黨派努力，共同紀念這個重要節日。我們的文化傳承是美國多元文化的一部分，值得被尊重與肯定。願火馬年為大家帶來幸福、健康與繁榮」。

根據決議案內容，農曆新年始於冬至後第二個新月，即陰曆新年的第一天，並延續至15天後的滿月；正月十五為元宵節。決議指出，農曆新年起源於4000多年前的中國，並在東亞及東南亞廣泛慶祝，韓國稱「Seollal」，越南稱「Tết」。隨著亞洲僑民遍布全球，農曆新年已成為世界性年度節慶，在美國亦有數以百萬計亞裔及非亞裔民眾參與，透過社區活動與文化演出慶祝佳節。

決議並指出，農曆新年傳統上是彼此祝福好運、健康、繁榮與幸福的時刻。眾院在決議中表達對亞裔美國人及全球慶祝此節日人士的敬意，並祝願新年快樂、萬事如意。

在紐約州層面，孟昭文多年來推動農曆新年成為公立學校假日。在2009年擔任州眾議員期間，她曾提出讓紐約市公校於農曆新年停課的倡議。2023年，她與州長霍楚(Kathy Hochul)共同出席簽署儀式，見證農曆新年列為紐約州公立學校假日。相關立法被視為亞裔社區長年倡議的重要成果，也象徵主流社會對亞裔文化認同的提升。

此外，孟昭文提出「農曆新年法案」(Lunar New Year Day Act)，主張將農曆新年確立為全美第12個聯邦假日。她指出，設立聯邦假日不僅是對亞裔歷史與貢獻的肯定，也有助於深化社會對多元文化的理解。目前，該提案已獲39名民主黨國會議員連署。

世報陪您半世紀

亞裔 眾院 孟昭文

上一則

紐約中華公所春節慶祝大會 舞龍舞獅、彩帶飄揚

下一則

填補赤字 曼達尼或調升房產稅9.5% 霍楚與眾民代反彈
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

外交官轉戰國會 朴永哲守護移民美國夢

外交官轉戰國會 朴永哲守護移民美國夢
挑戰孟昭文 韓裔前外交官朴永哲首次里民大會吸引近200人

挑戰孟昭文 韓裔前外交官朴永哲首次里民大會吸引近200人
川渝同鄉會虎年春節晚會 逾500人聯歡

川渝同鄉會虎年春節晚會 逾500人聯歡
孟昭文促皇后區圖書館 增設行動服務

孟昭文促皇后區圖書館 增設行動服務

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

超人氣

更多 >
華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒

華人赴美簽證排隊十人全拒簽 參加家人葬禮也被拒
手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩
4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 

4生肖年後開工財運衝高 屬虎開拓新領域收入倍增、他把活力轉為業績 
新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史

新星成了世界冠軍…17歲漆聖頤一子定音 寫美圍棋歷史
五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉

五旬加州男苦求24歲亞洲女友復合 大年初一命喪異鄉