孟昭文提跨黨派決議 肯定農曆新年文化及歷史意義

國會眾議員孟昭文(左二)提出決議案，肯定2026年農曆新年的文化與歷史意義，圖為孟昭文說明國會保護亞裔、嚇阻仇恨犯罪法案。(美聯社)

國會眾議員孟昭文 17日宣布已於12日向聯邦眾院 提出第1061號決議案，肯定2026年農曆新年的文化與歷史意義。該案獲56名跨黨派國會議員連署，並已交付眾院監督與政府改革委員會(House Committee on Oversight and Government Reform)審議，展現兩黨對亞裔 社區文化傳承的支持。

孟昭文兼任國會眾院亞太裔黨團(CAPAC)主席。她表示，農曆新年是許多亞裔美國人社區最重要的節日之一，是家人團聚、傳承傳統與慎終追遠的時刻，「我很榮幸能在國會領導這項跨黨派努力，共同紀念這個重要節日。我們的文化傳承是美國多元文化的一部分，值得被尊重與肯定。願火馬年為大家帶來幸福、健康與繁榮」。

根據決議案內容，農曆新年始於冬至後第二個新月，即陰曆新年的第一天，並延續至15天後的滿月；正月十五為元宵節。決議指出，農曆新年起源於4000多年前的中國，並在東亞及東南亞廣泛慶祝，韓國稱「Seollal」，越南稱「Tết」。隨著亞洲僑民遍布全球，農曆新年已成為世界性年度節慶，在美國亦有數以百萬計亞裔及非亞裔民眾參與，透過社區活動與文化演出慶祝佳節。

決議並指出，農曆新年傳統上是彼此祝福好運、健康、繁榮與幸福的時刻。眾院在決議中表達對亞裔美國人及全球慶祝此節日人士的敬意，並祝願新年快樂、萬事如意。

在紐約州層面，孟昭文多年來推動農曆新年成為公立學校假日。在2009年擔任州眾議員期間，她曾提出讓紐約市公校於農曆新年停課的倡議。2023年，她與州長霍楚(Kathy Hochul)共同出席簽署儀式，見證農曆新年列為紐約州公立學校假日。相關立法被視為亞裔社區長年倡議的重要成果，也象徵主流社會對亞裔文化認同的提升。

此外，孟昭文提出「農曆新年法案」(Lunar New Year Day Act)，主張將農曆新年確立為全美第12個聯邦假日。她指出，設立聯邦假日不僅是對亞裔歷史與貢獻的肯定，也有助於深化社會對多元文化的理解。目前，該提案已獲39名民主黨國會議員連署。