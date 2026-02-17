華埠服務業除夕雖忙 下班不忘慶團圓「要跟家人一起熱熱鬧鬧的」

「紅蘋果禮品店」在春節期間成為火紅的小型廟會。(記者曹馨元╱攝影)

16日，曼哈頓華埠 洋溢著新年的喜悅，紅燈籠高掛，揮春點綴街頭，節慶音樂此起彼落，華人及遊客在最後關頭採買年貨。對大多從事服務業的華人，撞上聯邦公共假日的除夕並不輕鬆， 但團圓飯仍是不可割捨的守候。

勿街(Mott St)上的「紅蘋果禮品店」在春節 期間成為火紅的小型廟會，從天花板墜下的燈籠到延伸至店外的流蘇，吸引大量遊客駐足，客人幾乎難以從窄小的店門擠入。

店內，老闆娘李女士正在為一位外族裔客人介紹「金桔」作為節慶特色的由來。「我們今天忙得不得了」，李女士說，找了兒子、朋友兩名額外幫手，才得以應付春節爆滿的客量。

自關稅開徵以來，紅蘋果因成本上漲，也有小幅提價；「大家買小東西的多，」李女士表示，今年的客單價不如往年。不過，前來購買幸運符、馬年小物的外族裔卻超出預期，「我感覺現在外國人過年比中國人還來勁」。

在擺也街(Bayard St.)的「德昌肉食公司」，華埠居民正為當晚年夜飯作最後的採買準備。店員周女士介紹，年夜飯的菜色講究吉利，與「生財」同音的生菜、象徵「年年有餘」的鯪魚等銷量便特別好。盡管當日忙碌異常，但周女士說，自己也盼望著下班後能回家趕上團圓飯，「家裡的菜早就備好了，過年嘛，就是要跟家人一起熱熱鬧鬧的」。

同樣期盼著下班後回家吃飯的，還有為「利口福」配送食材原料的袁師傅。他說，來美幾十年，早已習慣了春節不放假。即便如此，家中的年夜飯還是必不可少的；「老婆已經在家準備了，八大樣，雞、鴨、鵝都有」。

而「利口福」的店員Katie說，看著店裡客人爆滿的陣勢，除夕夜當天恐怕要等11時才可下班。Katie在利口福工作了十餘年，幾乎沒能趕上過自家年夜飯；「我們都是周三休息，要正好碰上了才能在家過年」。不過，多年來，Katie及家人也習慣了「錯峰過年」；她說，自己與丈夫、兒子、媽媽都會互相比對一下工作安排，「湊個時間吃頓團圓飯」。

開設於孔子大廈樓下的「芬芳海棠花舖」，店內的桃花、梅花及富貴竹新春類花卉16日下午已幾乎銷售一空。店主Malen說，花卉大多進口而來，受關稅推高成本的影響，她在進貨量上格外小心斟酌，「怕賣不出去，進貨量減了一半」。剛過去的周末恰逢情人節 ，店裡的花愈發供不應求，到除夕當天更是所剩無幾。

而Malen也說，盡管情人節期間為花量不足焦頭爛額，但到了除夕反而因沒有積貨壓力感到輕鬆，「像往年我都要開到6時，今年都沒花賣了，3時差不多就可以回家」。她笑說，回家便要好好睡一覺，再給兒子做一頓年夜飯，「前幾天太忙了，幾乎是不吃不睡」。

被問及對新年有何期許，Malen說，希望華埠的年輕人、遊客能再多一點，人氣再旺一點；「我們這裡可是福地啊，一定要守住！」