我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

華埠服務業除夕雖忙 下班不忘慶團圓「要跟家人一起熱熱鬧鬧的」

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「紅蘋果禮品店」在春節期間成為火紅的小型廟會。(記者曹馨元╱攝影)
「紅蘋果禮品店」在春節期間成為火紅的小型廟會。(記者曹馨元╱攝影)

16日，曼哈頓華埠洋溢著新年的喜悅，紅燈籠高掛，揮春點綴街頭，節慶音樂此起彼落，華人及遊客在最後關頭採買年貨。對大多從事服務業的華人，撞上聯邦公共假日的除夕並不輕鬆， 但團圓飯仍是不可割捨的守候。

勿街(Mott St)上的「紅蘋果禮品店」在春節期間成為火紅的小型廟會，從天花板墜下的燈籠到延伸至店外的流蘇，吸引大量遊客駐足，客人幾乎難以從窄小的店門擠入。

店內，老闆娘李女士正在為一位外族裔客人介紹「金桔」作為節慶特色的由來。「我們今天忙得不得了」，李女士說，找了兒子、朋友兩名額外幫手，才得以應付春節爆滿的客量。

自關稅開徵以來，紅蘋果因成本上漲，也有小幅提價；「大家買小東西的多，」李女士表示，今年的客單價不如往年。不過，前來購買幸運符、馬年小物的外族裔卻超出預期，「我感覺現在外國人過年比中國人還來勁」。

盡管當日忙碌異常，周女士也盼望著下班後能回家趕上團圓飯。(記者曹馨元╱攝影)
盡管當日忙碌異常，周女士也盼望著下班後能回家趕上團圓飯。(記者曹馨元╱攝影)

在擺也街(Bayard St.)的「德昌肉食公司」，華埠居民正為當晚年夜飯作最後的採買準備。店員周女士介紹，年夜飯的菜色講究吉利，與「生財」同音的生菜、象徵「年年有餘」的鯪魚等銷量便特別好。盡管當日忙碌異常，但周女士說，自己也盼望著下班後能回家趕上團圓飯，「家裡的菜早就備好了，過年嘛，就是要跟家人一起熱熱鬧鬧的」。

同樣期盼著下班後回家吃飯的，還有為「利口福」配送食材原料的袁師傅。他說，來美幾十年，早已習慣了春節不放假。即便如此，家中的年夜飯還是必不可少的；「老婆已經在家準備了，八大樣，雞、鴨、鵝都有」。

袁師傅說，來美幾十年，早已習慣了春節不放假。(記者曹馨元╱攝影)
袁師傅說，來美幾十年，早已習慣了春節不放假。(記者曹馨元╱攝影)

而「利口福」的店員Katie說，看著店裡客人爆滿的陣勢，除夕夜當天恐怕要等11時才可下班。Katie在利口福工作了十餘年，幾乎沒能趕上過自家年夜飯；「我們都是周三休息，要正好碰上了才能在家過年」。不過，多年來，Katie及家人也習慣了「錯峰過年」；她說，自己與丈夫、兒子、媽媽都會互相比對一下工作安排，「湊個時間吃頓團圓飯」。

開設於孔子大廈樓下的「芬芳海棠花舖」，店內的桃花、梅花及富貴竹新春類花卉16日下午已幾乎銷售一空。店主Malen說，花卉大多進口而來，受關稅推高成本的影響，她在進貨量上格外小心斟酌，「怕賣不出去，進貨量減了一半」。剛過去的周末恰逢情人節，店裡的花愈發供不應求，到除夕當天更是所剩無幾。

Malen希望，明年華埠的年輕人、遊客能再多一點，人氣再旺一點。(記者曹馨元╱攝...
Malen希望，明年華埠的年輕人、遊客能再多一點，人氣再旺一點。(記者曹馨元╱攝影)

而Malen也說，盡管情人節期間為花量不足焦頭爛額，但到了除夕反而因沒有積貨壓力感到輕鬆，「像往年我都要開到6時，今年都沒花賣了，3時差不多就可以回家」。她笑說，回家便要好好睡一覺，再給兒子做一頓年夜飯，「前幾天太忙了，幾乎是不吃不睡」。

被問及對新年有何期許，Malen說，希望華埠的年輕人、遊客能再多一點，人氣再旺一點；「我們這裡可是福地啊，一定要守住！」

世報陪您半世紀

華埠 春節 情人節

上一則

圍爐迎新 皇后區華社採買升溫
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不一樣的圍爐 全台最高年夜飯 玉山氣象人員3858公尺過除夕

不一樣的圍爐 全台最高年夜飯 玉山氣象人員3858公尺過除夕
賴清德法鼓山除夕撞鐘 盼立院速通過國防特別預算

賴清德法鼓山除夕撞鐘 盼立院速通過國防特別預算
蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約

蔡英文曬年夜飯友照 蕭美琴感謝每年邀約
金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

熱門新聞

從3月開始，成年人領取糧食券的規定更嚴格。(美聯社)

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

2026-02-13 07:03
兩名居住在皇后區法拉盛的男子涉嫌通過支付非法現金回扣和賄賂，詐騙醫療保險共1億2000萬元，圖為其中一家涉事的老人中心所屬公司Z & W Empire Enterprise Inc.所在地。(取自谷歌地圖)

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

2026-02-10 07:31
華爾道夫酒店去年才剛完成歷時八年、耗資數十億元的翻修裝潢，如今其中國業主卻決定把酒店賣掉，從美國市場撤退。(路透)

剛花數十億裝修完成 中國業主要賣紐約華爾道夫酒店

2026-02-11 22:00
紐約公寓示意圖。（本報檔案照）

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

2026-02-16 11:42
去年8月紐約州發生一起觀光巴士翻車事故，如今華裔司機邵斌被捕控罪。(美聯社)

紐約旅巴車禍釀5死 華人司機被控誤殺、過失殺人

2026-02-15 01:29
愈發遭到抨擊的紐約公校體系，迫使更多家長在私校的高昂學費與不盡如人意的教學質量間做選擇。(美聯社)

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

2026-02-12 07:21

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀