紐約連日降雪…除夕夜有望見積雪 700輛撒鹽車待命

除夕前日，紐約市預計將迎來一輪輕微降雪，積雪量最高可達2吋。(記者范航瑜／攝影)

15日晚間至16日(周一)，紐約市 預計將迎來一輪輕微降雪，積雪量最高可達2吋。恰逢16日為農曆大年三十的「除夕夜」，許多華人 料將出門採買最後一批年貨或與家人團聚；市府官員提醒，受低溫影響，當天的道路恐出現濕滑與泥濘，民眾務必預留額外的交通時間。

根據國家氣象局(National Weather Service)預測，全市預計降雪約1吋，局部地區積雪可能達2吋。降雪於15日晚間7時至8時之間開始，並持續徹夜至次日凌晨。最強降雪時段預計落在午夜至凌晨5時，並於周一上午8時左右逐漸減弱。

紐約市緊急事務管理局(NYCEM)已就此發布天氣預警。代理局長法瑞爾(Christina Farrell)表示，紐約市民剛剛熬過超長低溫天氣，「所幸此次降雪預計並不嚴重，但民眾在未經處理的道路與人行道上仍需保持謹慎」。

由於16日也是國定假日總統日(Presidents' Day)，恰逢除夕佳節，採買年貨、走親訪友的華人預計將增加。氣象局指出，受前夜低溫影響，積雪可能黏附路面，造成當日通勤路況險象環生。不過，16日白天氣溫預計將回升至40度以上，有助於積雪融化。

市衛生局(DSNY)表示，已準備超過700輛撒鹽車待命，並儲備了數億磅的食鹽以應對路況。

此次降雪規模雖遠低於上月造成18人死亡的酷寒暴風雪 ，但市府仍不敢掉以輕心。此外，市府提醒，由於16日為假日，全市將暫停垃圾及資源回收的清運作業。正在準備除夕大餐的住戶請留意，相關廢棄物需依照節後規定處理。