紐約市府重啟4項街道改造工程 13萬公車族受惠

記者范航瑜╱紐約報導
31--市長曼達尼13日宣布，市交通局將重啟四項先前遭擱置的街道改造工程。(取自市長辦公室)
31--市長曼達尼13日宣布，市交通局將重啟四項先前遭擱置的街道改造工程。(取自市長辦公室)

市長曼達尼(Zohran Kwame Mamdani)13日宣布，市交通局將重啟四項先前遭擱置的街道改造工程，均位於布朗士布碌崙(布魯克林)，將加快公車行駛速度、提升可靠度，並改善行人、單車與駕駛安全。四項工程預計於今春動工，預計將有13萬名乘客受惠。

曼達尼表示，許多遠離地鐵線的居民依賴公車與自行車道通勤，長年忽視使乘客面臨緩慢車速與不安全的街道環境。「在情人節前夕來說，這些路線沒有得到應有的關注」，曼達尼說，「許多市民在寒冬中等車25分鐘，公車卻以每小時5哩的速度行駛，回家時已經很晚了。」

曼達尼也推翻前市長亞當斯(Eric Adams)任內兩項交通決策，包括恢復布朗士復敦路(Fordham Road)的側移式公車專用道計畫。該路段為布朗士最繁忙的公車走廊，每日約有13萬名乘客搭乘。乘客長期抱怨車速緩慢，公車時速常低至4哩。市府參考皇后區的類似工程，預估完工後車速可提升20%至28%。

復敦路儘管塗有公車專用道標線，但由於司機經常將車停在紅色公車道，公車不得不從隊伍中切入一般車道行駛，導致整體速度非常慢，有段落平均僅約每小時5哩。大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)指出，違規停車占用路邊車道是導致公車嚴重延誤的罪魁禍首，新設的專用道將設於遠離路邊位置，以減少違停幹擾並提升行駛效率。

部分商家則對計畫表示反對，復敦路商改區(Fordham Road Business Improvement District)代表羅斯(David Rose)認為，減少車道可能影響數百家商戶生意。市交通局兩年前已批准相同方案，後因商戶反對遭取消。倡議團體「乘客聯盟」(Riders Alliance)則認為改革幅度仍不足，建議仿效曼哈頓14街公車專用道，將復敦路全面改為公車專用。

曼達尼同時宣布，在布碌崙艾什蘭廣場(Ashland Place)增設雙向受保護自行車道，該案同樣曾遭前屆市府擱置。工程將把艾什蘭廣場最南端一個街段由雙向改為單向，並增設雙向保護型車道。完工後，將形成從日落公園至登波(Dumbo)的連續受保護單車路網，並銜接皇后區。

曼達尼 布朗士 布碌崙

