情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

市府2歲童免費托育計畫今秋上路 首批估2000幼兒受惠

記者范航瑜／紐約報導
紐約市府官員表示，將於今秋為約2000名兩歲幼童提供免費托育，但具體細節仍待公布。圖為市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹免費托育藍圖。(記者范航瑜／攝影)
紐約市府官員表示，將於今秋為約2000名兩歲幼童提供免費托育，但具體細節仍待公布。圖為市長曼達尼(Zohran Mamdani)日前邀請少數族裔媒體舉行圓桌會議，介紹免費托育藍圖。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼政府日前透露正著手推進其競選期間的重要承諾之一，為紐約市家庭提供免費托育服務。市府官員表示，第一階段將於今秋為約2000名兩歲幼童提供免費托育，但具體細節仍待公布。

市長托育與幼兒教育辦公室執行主任麗絲(Emmy Liss)表示，市府已開始向托育機構調查，了解其是否有意加入全民托育計畫，以及能否提供全日制與全年服務，同時也向家長蒐集需求，未來將依調查結果決定服務模式。

免費兩歲幼童托育計畫將不設收入門檻，目標是讓服務盡可能普及。至於首批推行地區，市府正鎖定兩歲幼童托育需求高、公共資助服務不足，且機構具擴展能力的社區，相關細節預計不久後公布。

提高托育人員薪資亦被列為優先事項，市府正與從業人員及機構討論可行方案。對於目前約1萬6000名等候托育補助券的兒童，市府正尋找資金來源，並協助家庭轉介至其他低費用項目。州長霍楚(Kathy Hochul)在新預算中承諾增加補助資金，雖不足以消化全部輪候名單，但可維持現有服務。

麗絲指出，市府長遠目標是為全市五歲以下兒童提供免費且高品質的早期照護與教育，需整合多個系統資源方能實現。

目前紐約家庭平均每年托育支出約2萬元，負擔沉重，托育機構也面臨低薪與招生不足的經營壓力。逾千家社區托育中心(NYCEEC)由私人運營，多與市府簽訂合約，依照服務學生人數獲得撥款。日前有近百名托育業者在市府前抗議，指出社區托育中心與公立學校提供同樣的服務，薪水福利卻少了一大截，人手問題短缺，無力實現免費托育。

市府並呼籲家長申請現有的三歲班與學前班項目。官員表示，過去兩年部分家庭未意識到相關服務免費，且部分地區學位不足或地點不便，市府希望透過申請數據判斷擴展需求，申請截止日為2月27日(周五)，家長可透過myschools.nyc線上申請，也可致電(718)935-2009，任何在截止日前遞交申請的家庭都會獲得入學安排。

