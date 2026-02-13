擴展免費托育 集會抗議：先修復現行同工不同酬系統

托育業者呼籲曼達尼市府解決現有托育業低薪問題，再大舉擴展免費托育計畫。(記者曹馨元／攝影)

近百名托育業者、教師12日聚集在紐約市 政廳前，呼籲當屆市府解決現有托育業低薪問題，再大舉擴展免費托育計畫。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)與市長曼達尼 (Zohran Mamdani)日前宣布推行兩歲班免費托育計畫，向全民免費托育再邁進一步。但集會現場的托育業者卻表示，社區托育中心與公立學校 提供同樣的服務，薪水福利卻少了一大截，「在如此脆弱的基礎上談全民免費托育是天方夜譚」。

集會組織者之一的史泰登島托育業者Lori Cangio表示，托育業全年無休，照顧幼兒絕非易事；「我們中很多人，今天都是不得不調排時間、甚至暫時關門才能參加集會」。但與此同時，社區托育中心卻長期未能獲得依生活成本調整的薪資待遇；在撥款額度停滯不前的現狀下，托育中心必須自行吸收包括房租、水電、保險及人力成本等漲幅，運營艱難。

作為紐約市龐雜托育系統的中流砥柱，逾千家社區托育中心(NYCEEC)為許多家庭所依賴。這些中心由私人運營，多與市府簽訂合約，依照服務學生人數獲得撥款。不過，這些合約通常數年才會更新一次，撥款無法因應通脹速度；集會組織者表示，許多合約已長達七年未依照生活成本調整撥款，讓不少托育中心處在倒閉邊緣。

此外，多名業者在集會上表示，現行制度要求教師須有相關學位及多年培訓才可上崗，在同樣達標的教師間，公立學校教師薪資福利卻遠高於社區中心教師，使得中心本就難招人、難留人，一味擴張只會使人手短缺問題愈發凸顯。

而市府撥款也曾出現延遲，集會組織者表示，在大筆資金半年升至一年半後才能到位的情況下，許多業者都不得不自掏腰包才得以維持經營。2024年末，在曼哈頓華人社區服務多年的華埠兒童培護中心，就因市府支付系統紊亂而欠款逾46萬元，一度瀕臨停業，在社區及民代幫助下才度過難關。

市議員高步邇(Gale Brewer)到場聲援，她表示，若現今政府對托育議題真正重視，就應先解決業者的薪資問題。