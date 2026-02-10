西奈山、蒙特菲奧里醫院勞資達成協議 護士罷工有望結束

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
西奈山與蒙特菲奧里旗下護士已分別就新勞資合約達成初步協議，罷工行動有望告一段落。(記者許君達／攝影)
代表護士的紐約州護理協會(NYSNA)9日宣布，在經歷長達近一個月的罷工抗爭後，西奈山(Mount Sinai)與蒙特菲奧里(Montefiore)兩家醫療系統旗下護士已分別就新勞資合約與醫院達成初步協議，罷工行動有望告一段落。

西奈山醫院護士工會執行委員會於9日凌晨發出電子郵件，宣布已經達成初步合約協議。蒙特菲奧里的發言人隨後也證實了協議達成。

根據網路媒體Gothamist獲得的初步合約副本，這份新合約的有效期將持續至2028年。合約內容包括在合約期內加薪超過12%，同時涵蓋安全的人力編制標準、預防職場暴力傷害，並首度在合約中納入針對人工智慧(Artificial Intelligence)技術使用的保障條款。

護理協會主席海根斯(Nancy Hagans)將談判結果稱為勝利；「現在，西奈山與蒙特菲奧里的護士們將昂首闊步回到病床前。我們贏得了一份公平的初步合約」。

與此同時，紐約長老會醫院(New York-Presbyterian)的護士同日上午表示，雙方仍處於談判階段，其旗下約4200名護士仍須繼續罷工。勞資雙方尚能達成協議的關鍵癥結，在於安全人員配備標準上意見分歧大。紐約長老會醫院表示，他們已經接受了調解員8日清晨向雙方提出的「全面方案」。

護理協會也強調，在正式復工之前，護士必須先針對是否批准這些初步協議投票。投票程序預計將持續至11日(周三)。

如果勞資協議獲得投票通過，就將結束協會所稱「紐約市史上規模最大、時間最長」的護士罷工，多達1萬500名護士預計將於14日(周六)重返工作崗位。自1月12日起，近1萬5000名護士走上街頭，在長達數周的嚴寒天氣中持續抗爭。

罷工期間，醫院一直保持開放，並依靠罷工前雇用的數千名臨時流動護士提供幫助。

紐約護士罷工有望結束 兩家醫院達成初步勞資協議
紐約市護士罷工第25日 勞資達成初步協議
