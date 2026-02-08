MTA加班費超支3.7億 遭疑人事管理不當

大都會運輸署去年加班費支出創下新高，較原預算超支約3億6700萬元，引發州議會對人事成本與財務管理的關注。(記者許君達╱攝影)

大都會運輸署(MTA )去年加班費支出創下新高，總額達15億元，較預算超支約3億6700萬元，引發州議會對人事成本與財務管理的關注。MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)日前在州議會出席聽證會時表示，若不改革部分工會的工作規則，加班費問題恐難以改善，而持續攀升的人事成本，也成為近年公車與地鐵 票價逐步上調的重要原因。

利博表示，MTA去年加班費比預算高出33%，對此「始終感到憂慮」，但也強調，若以整體人事預算比例來看，加班費占比近年並未惡化。去年加班費年增約4.6%，部分來自整體薪資上調約3.5%，反映出人事成本普遍上升的趨勢。

另外，利博區分「必要加班」與「管理失控的加班」之間的差別，表示為避免影響通勤族，在夜間與周末進行基礎設施工程所產生的加班費，屬於必要支出；但來自日常營運、監督較為鬆散的非預期加班費，才是目前最棘手的問題。

他指出，部分集體談判形成的工會規則，會自動產生額外加班費，成為人事成本居高不下的原因之一。利博以長島鐵路 為例，現行規定允許列車工程師在同一班次中，只要操作不同類型列車，即可獲得額外薪資，甚至出現「一班工作、領取多日薪資」的情況。

對此，機動工程師與列車員兄弟會(Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen)反駁道，問題不在工作規則，並指出聯邦調解人(Federal Mediators)已建議在不調整工作規則的情況下，提供為期四年、總計14%的加薪方案。工會表示，願意依調解建議達成協議，但MTA拒絕接受。

在票價方面，MTA則強調，公車與地鐵票價上調並非臨時決定，而是多年來既定的財務策略，即每隔一年小幅調整，以避免未來出現一次性的大幅漲價。MTA指出，營運成本持續上升，包括人力、能源與維修開支，使票價必須逐步反映成本壓力。

州議會部分成員則認為，加班費失控與工會工作規則爭議，凸顯MTA在人事成本管理上的長期結構問題；而如何在控制成本、維持運輸服務品質與避免乘客承擔過重票價負擔之間取得平衡，仍是州府與MTA須面臨的核心挑戰。