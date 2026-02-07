我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

曼哈頓市府大樓穹頂今夏首開放 免費導覽、飽覽360度市景

記者范航瑜／紐約報導
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)3日宣布，位於曼哈頓下城中央街一號的丁勤時市政大樓(David N. Dinkins Municipal Building)頂層穹頂，將於今年夏季首度對公眾開放，並提供免費導覽。(取自市長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)3日宣布，位於曼哈頓下城中央街一號的丁勤時市政大樓(David N. Dinkins Municipal Building)頂層穹頂，將於今年夏季首度對公眾開放，並提供免費導覽。(取自市長辦公室)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)3日宣布，位於曼哈頓下城中央街一號的丁勤時市政大樓(David N. Dinkins Municipal Building)頂層穹頂，將於今年夏季首度對公眾開放，並提供免費導覽，讓民眾得以欣賞過去近百年未對外開放的城市全景。

這座地標性政府大樓主體建築共25層，中央塔樓另高15層，頂端設有高25呎的鎏金「市政榮耀」(Civic Fame)雕像，象徵紐約市五大行政區。其位於36層的塔樓將首次允許訪客登頂。導覽預計六月開始，民眾可透過線上系統預約。每次導覽以六人為一組，從大樓底層的紐約市CityStore出發，由市行政服務局(Department of Citywide Administrative Services，DCAS)人員帶隊。

為迎接開放，市府已投入600萬元進行修復與整建工程，包括修繕歷史穹頂、翻新圓形大廳平台、重新粉刷內部空間，並加裝玻璃安全護欄，讓訪客能安全欣賞景觀。工程完成後，穹頂將作為公共觀景平台，提供360度城市視野。

市府選在「非洲裔歷史月」期間公布消息，以致敬紐約市首位非洲裔市長丁勤時，該大樓於2015年以其名字重新命名。曼達尼表示，從中央街一號塔樓俯瞰，能完整呈現丁勤時口中的「壯麗拼圖」(gorgeous mosaic)。

丁勤時市政大樓是全球規模最大的政府辦公大樓之一，同時也是紐約最早期的摩天樓之一。大樓於1909年動工，歷時五年完工，採用美術學院派(Beaux-Arts)建築風格，中央拱門設計靈感來自羅馬君士坦丁凱旋門，體現「城市美化運動」強調宏偉公共建築能提升城市治理品質的理念。這一思潮最早在1893年的芝加哥世博會上受到關注，之後逐漸被運用到美國各大城市設計中。

紐約市有不少政府建築對公眾開放。曼哈頓市政廳(City Hall)是紐約市府的核心辦公大樓，也是美國仍在使用的最古老市政廳之一，可以預先預約參加內部導覽，參觀圓形大廳、議會廳等歷史空間。導覽通常每周安排，多數需提前預約，有時也有現場先到先參觀的名額。 

紐約市 曼達尼 曼哈頓

台灣高教美國攬才 紐約首場2月28日舉行

紐約海港博物館慶馬年 免費賞舞獅 還有「舞獅紙鏈DIY」
