競選連任州長 霍楚獲紐約州民主黨提名

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州長霍楚6日在雪城舉行的州民主黨大會上，輕鬆擊敗挑戰她的現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，贏得州民主黨對她競選連任的提名。(取自Flickr)
紐約州長霍楚6日在雪城舉行的州民主黨大會上，輕鬆擊敗挑戰她的現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，贏得州民主黨對她競選連任的提名。(取自Flickr)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)6日在雪城舉行的州民主黨大會上，囊括絕大多數票，輕鬆擊敗挑戰她的現任副州長戴加多(Antonio Delgado)，贏得州民主黨對她競選連任的提名。

在州民主黨委員會5日的加權投票中，霍楚獲得了略高於85%的支持率，戴加多僅獲得14%的支持，未能達到25%的門檻，因此無法自動進入6月的民主黨初選選舉中；若他想要繼續參選，必須自行蒐集請願連署，才能取得參選資格。

統計顯示，霍楚此次獲得的支持比率，與她在2022年對陣紐約市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)時的得票率大致相同；正在競選第二個完整任期的霍楚本周稍早也宣布，已選擇紐約市議會前議長歐德思(Adrienne Adams)作為競選搭檔，她也在前一天獲得紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)背書。

政治分析專家認為，霍楚基本上穩固了紐約州民主黨人的整體支持，原本因傳出前紐約市長亞當斯(Eric Adams)可能是其競選搭檔，布碌崙(布魯克林)民主黨俱樂部曾撤回支持，但在確定搭檔並非亞當斯後，轉而再背書她；此外，民調機構錫耶納學院(Siena University)近期公布的最新選民調查結果則顯示，霍楚以53個百分點的巨大優勢領先共和黨對手；截至1月的申報期，霍楚及紐約州民主黨已為她的連任競選籌募近1200萬元。

霍楚競選團隊的競選經理艾略特(Preston Elliott)曾指出，隨著川普政府不停對紐約家庭發動攻擊，而共和黨州長參選人布萊克曼(Bruce Blakeman)已明確表態不會採取任何行動阻止聯邦政府，因而愈來愈多的紐約人表現對霍楚的支持，「認同她致力於降低生活成本、保障公共安全，並為孩子們打造更美好未來的政見」。

他表示，本次競選將奠定重要的基礎，確保霍楚成功連任、在各級選票上選出民主黨籍領袖，並在11月普選重新奪回國會眾院，「保護紐約州免於川普無休止的攻擊」。

與此同時，已四度連任的州主計長狄拿波利(Thomas P. DiNapoli)也獲得州民主黨的提名。

