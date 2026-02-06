曼達尼背書霍楚競選連任州長 強調市府與州府破冰合作新階段

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日背書州長霍楚(Kathy Hochul)競逐連任，指兩人已在擺脫市府與州府過往摩擦後，開啟合作新階段。(取自州長辦公室)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)5日背書州長霍楚 (Kathy Hochul)競選連任，指兩人已在擺脫市府與州府過往摩擦後，開啟合作新階段。

曼達尼在左翼刊物「The Nation」撰文，形容自己與立場較溫和的霍楚建立了「典範式」夥伴關係，並承認雙方並非事事看法一致，但仍肯定對方的施政方向。「紐約人需要相信轉型的領導者，以願景激發希望，再以改革延續希望。」他表示，霍楚選擇以這樣的精神治理州政，因此值得他支持。

曼達尼並提到，市府與州府迅速合作推動普及托育政策，同時共同因應聯邦移民暨海關執法局對無證移民的遣返行動。他認為，兩人攜手捍衛了民主黨 與民主制度。

他在文中指出，在面對來自華府的壓力時，霍楚維護社會安全網，並保障關鍵基礎建設經費。他也形容，雙方在關鍵時刻選擇了不同道路，使奧本尼與市府的關係告別多年來的紛擾，走向更具成效的合作。

曼達尼坦言雙方在若干議題上存在分歧，尤其是對超級富豪加稅的立場。他主張加稅有助填補市府高達120億元的預算缺口並支應其政策主張，但霍楚多次表明，至少在11月選舉前不會提高稅率。

霍楚隨後在社群平台X上感謝曼達尼的支持，表示期待持續合作，讓市更可負擔、投資公共安全，並反制川普。霍楚先前曾在6月民主黨初選後背書曼達尼角逐市長。

曼達尼曾在去年競選期間提出免費托育，作為其施政綱領的重要部分，贏得不少選民的支持。然而，該政策高度依賴州長支持。今年1月，曼達尼與霍楚宣布啟動兩歲幼兒免費托育服務；霍楚同意由州預算支付該計畫前兩年的經費，暫不額外徵稅。

霍楚預計在初選中面對立場更偏左的副州長戴加多(Antonio Delgado)，因而此次來自民主社會黨人的背書也被視為對她有利。共和黨則批評此舉象徵激進左派全面主導州民主黨，並呼籲選民支持預期成為共和黨候選人的長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)。