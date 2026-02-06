我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

曼達尼背書霍楚競選連任州長 強調市府與州府破冰合作新階段

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日背書州長霍楚(Kathy Hochul)競逐連任，指兩人已在擺脫市府與州府過往摩擦後，開啟合作新階段。(取自州長辦公室)
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日背書州長霍楚(Kathy Hochul)競逐連任，指兩人已在擺脫市府與州府過往摩擦後，開啟合作新階段。(取自州長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)5日背書州長霍楚(Kathy Hochul)競選連任，指兩人已在擺脫市府與州府過往摩擦後，開啟合作新階段。

曼達尼在左翼刊物「The Nation」撰文，形容自己與立場較溫和的霍楚建立了「典範式」夥伴關係，並承認雙方並非事事看法一致，但仍肯定對方的施政方向。「紐約人需要相信轉型的領導者，以願景激發希望，再以改革延續希望。」他表示，霍楚選擇以這樣的精神治理州政，因此值得他支持。

曼達尼並提到，市府與州府迅速合作推動普及托育政策，同時共同因應聯邦移民暨海關執法局對無證移民的遣返行動。他認為，兩人攜手捍衛了民主黨與民主制度。

他在文中指出，在面對來自華府的壓力時，霍楚維護社會安全網，並保障關鍵基礎建設經費。他也形容，雙方在關鍵時刻選擇了不同道路，使奧本尼與市府的關係告別多年來的紛擾，走向更具成效的合作。

曼達尼坦言雙方在若干議題上存在分歧，尤其是對超級富豪加稅的立場。他主張加稅有助填補市府高達120億元的預算缺口並支應其政策主張，但霍楚多次表明，至少在11月選舉前不會提高稅率。

霍楚隨後在社群平台X上感謝曼達尼的支持，表示期待持續合作，讓市更可負擔、投資公共安全，並反制川普。霍楚先前曾在6月民主黨初選後背書曼達尼角逐市長。

曼達尼曾在去年競選期間提出免費托育，作為其施政綱領的重要部分，贏得不少選民的支持。然而，該政策高度依賴州長支持。今年1月，曼達尼與霍楚宣布啟動兩歲幼兒免費托育服務；霍楚同意由州預算支付該計畫前兩年的經費，暫不額外徵稅。

霍楚預計在初選中面對立場更偏左的副州長戴加多(Antonio Delgado)，因而此次來自民主社會黨人的背書也被視為對她有利。共和黨則批評此舉象徵激進左派全面主導州民主黨，並呼籲選民支持預期成為共和黨候選人的長島納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)。

霍楚 曼達尼 民主黨

上一則

2歲班托育招標 華人籲提升早教老師薪資
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶

新書披露親身經歷 罹癌母安樂死 加州州長紐森在側：痛苦回憶
曼達尼背書霍楚連任 稱州市府關係進入合作新階段

曼達尼背書霍楚連任 稱州市府關係進入合作新階段
加州州長6候選人辯論 馬漢交鋒左右兩翼 學者稱表現出色

加州州長6候選人辯論 馬漢交鋒左右兩翼 學者稱表現出色
霍楚競選連任副手選定歐德思 稱其「能對抗川普鬥士」

霍楚競選連任副手選定歐德思 稱其「能對抗川普鬥士」

熱門新聞

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留