台女吃霸王餐拒出庭 續押候心理鑑定

被控涉及多起吃霸王餐案的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)4日(周三)拒絕出席布碌崙刑事法院的過堂應訊。(取自Instagram)

被控涉入多起吃霸王餐案的34歲台灣女子鍾佩雲(Pei Yun Chung，姓名皆音譯)，4日(周三)拒絕出席布碌崙 刑事法院的應訊。由於她尚未完成原定的心理鑑定，法官未下令強制押解出庭，而是將她留在雷克島(Rikers Island)持續羈押，庭訊因此延期。

法庭紀錄顯示，布碌崙刑事法院法官澤爾馬諾維茨(Jacob Zelmanovitz)當天未下令強制押解被告出庭，並同意其續留羈押場所。由於原訂處理的「730心理健康評估」心理鑑定尚未完成，相關庭審未能實質進行。

鍾佩雲的代表律師德查盧斯(Henry Dechalus)會後表示，原訂於上周在雷克斯島進行的心理鑑定，因當天發生停電而被迫取消，需另行安排時間重新進行。辯護律師表示，已嘗試聯繫鍾佩雲在台灣的家屬，希望協助籌措4500元的保釋金，但目前尚未取得進展。

法庭資料顯示，鍾佩雲於去年12月17日曾被強制押解出庭，期間多次打斷法官雷諾茲(Orville Reynolds)講話，引得法官當庭警告，相關行為也使法庭決定進一步檢視其精神狀況。庭訊中也另提到鍾女涉嫌持逾期學生簽證 滯留美國，已遭移民拘捕令通緝，恐面臨遣返 風險。

法院排定她於3月5日再次出庭，屆時將繼續處理尚未完成的心理鑑定相關事宜。