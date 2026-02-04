曼達尼欽點37歲馬丁任衛生局長 公衛界反應不一

曼達尼任命37歲的馬丁(左)，擔任新任市衛生局局長。(取自市長辦公室Flickr)

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)近日任命曾在哈佛大學擔任急診科醫師、前白宮研究員(White House Fellow)的馬丁(Alister Martin)擔任新任市衛生局局長；而當局過去一年多一直由代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)領導。

現年37歲的馬丁，將管理全球規模最大的公共衛生部門之一，市衛生局有7000多名員工，年度預算多達16億元；馬丁指出，雖然這份新職務開啟了他在紐約市的新篇章，但他小時候在皇后區傑克遜高地由母親帶大，距離艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)僅數條街。

馬丁的任命正值關鍵時刻，不少紐約市民部分可能因即將到來的聯邦削減措施，而失去健康保險或俗稱為白卡聯邦醫療補助(Medicaid)，或在「可負擔健保法」(Affordable Care Act，ACA)下，面臨保費大幅上漲的情況。

與此同時，馬丁也將在協調世界盃 賽事相關工作中扮演關鍵角色，今年夏季，世界盃比賽預計將為大紐約地區帶來超過100萬名訪客，在聯邦疾病防治中心(CDC)遭遇大幅預算削減、以及美國從世界衛生組織(WHO)中退出的背景下，這項任務顯得更為艱鉅。

而馬丁的任命在一定程度上出乎外界的預料，紐約市部分公共衛生圈內人士，原本期待曼達尼能夠留任莫爾斯，她也曾表達希望在曼尼達市府下正式領導該局的意願。

在3日發布的聲明中，莫爾斯表示，支持曼達尼的任命人選，「這項工作從來就遠比任何一個人來得宏大，既不是從我開始，也不會在我這裡結束，我期待與局長馬丁合作，協助他領導這個世界上最優秀的衛生部門」；莫爾斯則將持續擔任市衛生局的首席醫療官。

針對曼達尼的決定，市立大學(CUNY)公共衛生與健康政策研究所教授Bruce Y. Lee評論，一般而言，公共衛生部門的領導人，多是在領導過較小部門、逐步歷練後獲得任命；而從馬丁的履歷來看，他的領導經驗相對有限。