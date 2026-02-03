MTA將斥資120億 汰換地鐵、鐵路老舊列車及公車

我的頻道

記者許君達／紐約報導
MTA現有大量建造於1980年代的鐵路和地鐵車輛，約占該系統車隊的22%，這些車輛已接近使用壽命，亟需更新。(美聯社)
MTA現有大量建造於1980年代的鐵路和地鐵車輛，約占該系統車隊的22%，這些車輛已接近使用壽命，亟需更新。(美聯社)

大都會運輸署(MTA)2日宣布已任命拉撒路(Jessie Lazarus)為新成立的「軌道車輛計畫」項目主管，專責管理2025至2029資本計畫中用於購置地鐵、鐵路和公車車輛的120億元資本項目。該計畫要求訂購1500輛新地鐵列車，以替換已使用40年的大量舊列車。MTA還計畫為長島鐵路和北方鐵路購買2220輛新公車和500輛新通勤列車。

根據MTA通報，拉撒路的主要職責包括負責120億元資本的金融運作決策以及車輛採購決策兩大部分。根據2025至2029年資本計畫，MTA在這五年中的總資本金額約為654億元，而用於購置新車、更新現有老舊車輛的資本總額就達到120億元，幾乎占到總資本金的20%。

資本計畫預估在這五年內將採購1500輛地鐵車廂、500輛通勤火車車廂以及2200輛巴士。據報導，MTA現有大量建造於1980年代的鐵路和地鐵車輛，約占該系統車隊的22%。這些車輛已接近使用壽命，車隊亟需更新；而在巴士車隊中，也有40%的車輛需要汰換。

MTA說，最老舊的地鐵列車必須更換，因為它們的故障率是新列車的六倍。此外，它們與MTA目前正在地鐵系統中安裝的新型數位訊號系統不相容。新列車還配備了更寬的車門、更明亮的照明、數位看板和監視器。

拉撒路表示，她所領導的將是美國當前規模最大的基礎設施投資計畫之一，她將帶領團隊運用最先進的技術優化採購決策、成本管理和資本運作，同時加強對美國本土製造業的投入，以MTA的採購體量激活並調動本土供應商之間的良性競爭，體現經濟和社會雙重效益。

她在聲明中表示：「紐約人從小乘坐的地鐵、巴士和通勤列車已經屬於另一個時代了。新的車輛計畫將確保MTA 對未來交通系統數十億元的投入能夠真正惠及紐約市民，讓他們在未來幾代人中都能享受到更平穩、更環保、更快捷、更經濟的出行體驗。」

拉撒路擁有哈佛商學院學位，2023年加入MTA，任商業拓展副主管，負責推動全新支付方式取代舊MetroCard地鐵卡的重大歷史轉折。在加入MTA前，她曾任職於人工智慧公司CARMERA和豐田汽車，在此之前還曾任紐約市首席數位官。

MTA任命拉撒路為「軌道車輛計畫」主管，負責管理總額達120億元的地鐵、鐵路及公...
MTA任命拉撒路為「軌道車輛計畫」主管，負責管理總額達120億元的地鐵、鐵路及公車車輛更新資本項目。(MTA提供)

在皇后區法蘭西斯路易斯高中就讀12年級的17歲華裔女學生何麥肯齊(Mackenzie Ho)，其遺體在法拉盛凱辛娜公園附近被發現；圖為此前的尋人啟事。(讀者提供)

紐約失蹤華裔女高中生遺體被發現 警方初步研判為自殺

2026-02-01 20:55
紐約中華公所主席朱超然逝世，享年73歲。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所主席朱超然逝世 享年73歲

2026-01-29 17:27
冬季風暴為紐約市帶來多達一呎的積雪還未掃清，本周末氣溫再降，體感溫度或低於華氏零度。(記者曹馨元／攝影)

周末再降溫 炸彈氣旋或挾降雪體感破0℉

2026-01-30 12:23
居民反映，法拉盛諸多路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。(記者戴慈慧／攝影)

曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險

2026-01-31 07:18
紐約市長曼達尼(右)與其母、電影導演米拉・奈兒。(路透資料照)

艾普斯坦最新文件 出現紐約市長曼達尼母親名字

2026-01-31 14:31
曼哈頓一名聯邦法官於周五上午裁定，撤銷對殺害聯合健保CEO被告孟喬內(Luigi Mangione)的謀殺與槍械指控。(美聯社)

聯邦法官撤銷謀殺、槍械指控 孟喬內免於死刑

2026-01-30 15:51

