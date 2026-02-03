MTA將斥資120億 汰換地鐵、鐵路老舊列車及公車

MTA現有大量建造於1980年代的鐵路和地鐵車輛，約占該系統車隊的22%，這些車輛已接近使用壽命，亟需更新。(美聯社)

大都會運輸署(MTA )2日宣布已任命拉撒路(Jessie Lazarus)為新成立的「軌道車輛計畫」項目主管，專責管理2025至2029資本計畫中用於購置地鐵、鐵路和公車車輛的120億元資本項目。該計畫要求訂購1500輛新地鐵列車，以替換已使用40年的大量舊列車。MTA還計畫為長島鐵路和北方鐵路購買2220輛新公車和500輛新通勤列車。

根據MTA通報，拉撒路的主要職責包括負責120億元資本的金融運作決策以及車輛採購決策兩大部分。根據2025至2029年資本計畫，MTA在這五年中的總資本金額約為654億元，而用於購置新車、更新現有老舊車輛的資本總額就達到120億元，幾乎占到總資本金的20%。

資本計畫預估在這五年內將採購1500輛地鐵車廂、500輛通勤火車車廂以及2200輛巴士。據報導，MTA現有大量建造於1980年代的鐵路和地鐵車輛，約占該系統車隊的22%。這些車輛已接近使用壽命，車隊亟需更新；而在巴士車隊中，也有40%的車輛需要汰換。

MTA說，最老舊的地鐵列車必須更換，因為它們的故障率是新列車的六倍。此外，它們與MTA目前正在地鐵系統中安裝的新型數位訊號系統不相容。新列車還配備了更寬的車門、更明亮的照明、數位看板和監視器。

拉撒路表示，她所領導的將是美國當前規模最大的基礎設施投資計畫之一，她將帶領團隊運用最先進的技術優化採購決策、成本管理和資本運作，同時加強對美國本土製造業的投入，以MTA的採購體量激活並調動本土供應商之間的良性競爭，體現經濟和社會雙重效益。

她在聲明中表示：「紐約人從小乘坐的地鐵、巴士和通勤列車已經屬於另一個時代了。新的車輛計畫將確保MTA 對未來交通系統數十億元的投入能夠真正惠及紐約市 民，讓他們在未來幾代人中都能享受到更平穩、更環保、更快捷、更經濟的出行體驗。」