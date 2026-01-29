孫雯胡驍案明年1月重審 資產續凍結

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
孫雯胡驍案2027年1月重審，兩人被扣資產暂未獲准解凍。(路透)
孫雯胡驍案2027年1月重審，兩人被扣資產暂未獲准解凍。(路透)

紐約東區聯邦法院(EDNY)28日下午就孫雯胡驍案舉行線上會議(Status Conference)。這也是該案自去年12月陪審團未能達成一致意見後，主審法官科根(Brian Cogan)第一次召集會議。法官科根在會議上將該案重審的日期定於2027年1月。另外，該案被告律師再會議上稱，孫雯胡驍已無法繼續支付律師費，他們希望法庭能下令解凍被扣資產。對此，法官科根表示，沒有充分證據證明兩名被告的可用資金已經山窮水盡，因此拒絕下令解凍資產。

去年12月下旬，孫雯胡驍案的陪審團經過五天審議後，仍無法就前州府高級官員孫雯及其丈夫胡驍所面對的非法充當外國代理人、洗錢、簽證詐欺、銀行詐欺等19項指控達成一致意見。法官科根不得不宣布孫雯胡驍案流審(mistrial)，檢方表示希望「盡快」重審。

在28日舉行的線上會議上，法官科根表示，控辯雙方商定的重審日期是2026年11月，但考慮到11月審理會被感恩節打斷，而在12月審理又會受聖誕節干擾，為了使審理能順利流暢地進行，他決定將重審日期定在2027年1月。

約一周前，胡驍的律師Seth D. DuCharme代表孫雯和胡驍兩人寫信給科根法官，希望案件重審今年11月開始。信中稱兩名被告目前手頭的資金非常緊張，他們希望法庭能解凍兩人被扣資產，因為這些資金也沒有被裁定為非法收入。如果資金問題不解決，他們可能無法繼續代理後續的重審程序，不得不退出。

據報導，截至2025年9月，孫雯和胡驍公花費了律師費200萬元，再加上從9月到12月的律師費，兩名被告有可能已經花費了近300萬元。他們有約價值700萬元的被扣押或凍結資產。

但法官科根說，他希望孫雯和胡驍的律師團隊繼續工作下去，因為他們熟悉這個複雜的案子，而且「有效率」。不過科根認為，他不確信兩名被告目前已無資金繼續打官司了，所以他不會下令解凍孫雯和胡驍的被扣或凍結資產，除非辯方能拿出更有說服力的證據。

