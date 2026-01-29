聯邦凍資 曼哈頓第二大道地鐵延伸線恐停擺

若川普政府3月前不恢復對第二大道地鐵延伸線的聯邦撥款，曼哈頓第二大道地鐵隧道工程將被迫停止。圖為已開工的第二大道地鐵隧道。(紐約州長辦公室提供)

由於聯邦撥款遭凍結，曼哈頓 第二大道地鐵 線北延工程恐最快將從3月起停工。

根據交通媒體Streetsblog報導，川普 政府從去年10月凍結了本應撥付給紐約用於第二大道地鐵線和跨哈德遜河鐵路隧道的聯邦資金後，至今仍未恢復撥款。第二大道地鐵線項目目前仍在繼續施工，但若聯邦資金無法在3月前重新到位，大都會運輸署(MTA)將無法與承包商簽約並啟動106街和125街車站的開挖工程。Streetsblog的報導稱，這一說法獲得多名消息人士證實。

正在建設的第二大道地鐵二期工程從現有的96街向北延伸至125街，線路總長約1.5哩，計畫新增三座車站，主要服務曼哈頓東哈林區的居民。該期工程總預算約70億元，其中部分來自曼哈頓堵車費收入，其他則來自州市自籌、以及由拜登政府承諾的聯邦注資。

第二大道地鐵延伸線和被稱為「門戶計畫」(Gateway Project)的哈德遜河鐵路隧道，是拜登政府承諾給紐約和新澤西最大的兩項基礎設施建設項目，僅聯邦投資的總預算便達到180億元。然而川普政府上任後，這兩項工程卻成為聯邦與州之間文化戰爭博弈的籌碼。紐約州法律要求，公共工程項目必須預留固定比例的資金和合約給少數族裔和女性經營的企業，然而川普上任首日便簽署行政命令，要求聯邦資金不得被用於與「多元、平等、包容」(簡稱DEI)政策有關的項目。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)此前曾表示，川普政府提出了「反DEI」政策的詳細指導方案，而MTA方面正在遵照執行，只需重新認證部分承包商的資質便可符合要求。不過，根據消息人士透露的最新情況，聯邦方面並未因此而恢復撥款。