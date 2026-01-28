AI換臉冒充華航高層 假送機票騙個資、信用卡

詐騙集團涉以AI換臉影片冒充中華航空高層，假借「免費VIP體驗卡」名義誘騙民眾點擊連結，華航已發布防詐聲明提醒大眾提高警覺。（圖截自該影片）

隨著跨境旅遊持續升溫，詐騙集團 也緊盯民眾出國需求，手法不斷翻新。近日，Facebook等社交平台出現大量冒充中華航 空高層主管的詐騙訊息，詐騙集團甚至利用AI換臉技術製作幾可亂真的假影片，謊稱推出「航線開通慶祝」或「周年回饋活動」，誘騙民眾領取免費機票 、升等券或VIP卡。中華航空已發布緊急防詐騙聲明，呼籲大眾提高警覺，避免落入個資外洩與金錢損失的陷阱。

近期在Facebook上，陸續出現多個以華航高階主管名義成立的粉絲專頁。這些帳號發布的影片中，可見疑似華航主管本人出面宣布「回饋社會」，聲稱將送出數千張免費往返機票。影片搭配「最後領取機會」、「限時24小時」等煽動性文字，要求用戶在留言區輸入「領取」或點擊下方鏈接參加活動。

一旦民眾依指示留言，詐騙帳號便會主動私訊聯繫，並提供一個設計精美、網址與官方極為相似的一頁式網站。記者實際點擊詐騙鏈接發現，該網站整體視覺仿造華航官網色系與Logo，進入後先要求填寫簡單問卷，例如是否曾搭乘過華航，隨後即顯示「恭喜獲得免費機票」的中獎畫面，營造成功領獎的錯覺。

詐騙關鍵則出現在最後一步。系統會要求使用者填寫姓名、電話、身分證字號等個人資料，並以支付小額「行政費」或「燃料費」為由，誘導輸入信用卡卡號、有效期限及安全碼。許多民眾在期待旅遊優惠的情緒下放下戒心，導致信用卡遭盜刷，個資亦可能被轉賣至詐騙產業鏈。

針對該波詐騙行為，中華航空於日前發布三點正式聲明指出，所有官方活動僅會透過華航官方網站及具藍色認證勾勾的官方粉絲專頁公布；凡透過LINE、Facebook或簡訊傳送的「免費機票」、「升等券」或「VIP卡」訊息，皆屬不實資訊；華航也已向相關主管機關報案，將依法追究冒名侵權與詐騙責任。

辨識旅遊詐騙可從三方面著手，包括檢查粉絲專頁成立時間與按讚數是否異常、留意網址是否出現拼音錯誤或非官方網域，航空公司極少在未經官方驗證情況下大規模發送高價機票。民眾如遇可疑訊息，應先向航空公司客服或撥打反詐騙專線查證，以保障自身財產與個資安全。