我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

AI換臉冒充華航高層 假送機票騙個資、信用卡

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
詐騙集團涉以AI換臉影片冒充中華航空高層，假借「免費VIP體驗卡」名義誘騙民眾點擊連結，華航已發布防詐聲明提醒大眾提高警覺。（圖截自該影片）
詐騙集團涉以AI換臉影片冒充中華航空高層，假借「免費VIP體驗卡」名義誘騙民眾點擊連結，華航已發布防詐聲明提醒大眾提高警覺。（圖截自該影片）

隨著跨境旅遊持續升溫，詐騙集團也緊盯民眾出國需求，手法不斷翻新。近日，Facebook等社交平台出現大量冒充中華航空高層主管的詐騙訊息，詐騙集團甚至利用AI換臉技術製作幾可亂真的假影片，謊稱推出「航線開通慶祝」或「周年回饋活動」，誘騙民眾領取免費機票、升等券或VIP卡。中華航空已發布緊急防詐騙聲明，呼籲大眾提高警覺，避免落入個資外洩與金錢損失的陷阱。

近期在Facebook上，陸續出現多個以華航高階主管名義成立的粉絲專頁。這些帳號發布的影片中，可見疑似華航主管本人出面宣布「回饋社會」，聲稱將送出數千張免費往返機票。影片搭配「最後領取機會」、「限時24小時」等煽動性文字，要求用戶在留言區輸入「領取」或點擊下方鏈接參加活動。

一旦民眾依指示留言，詐騙帳號便會主動私訊聯繫，並提供一個設計精美、網址與官方極為相似的一頁式網站。記者實際點擊詐騙鏈接發現，該網站整體視覺仿造華航官網色系與Logo，進入後先要求填寫簡單問卷，例如是否曾搭乘過華航，隨後即顯示「恭喜獲得免費機票」的中獎畫面，營造成功領獎的錯覺。

詐騙關鍵則出現在最後一步。系統會要求使用者填寫姓名、電話、身分證字號等個人資料，並以支付小額「行政費」或「燃料費」為由，誘導輸入信用卡卡號、有效期限及安全碼。許多民眾在期待旅遊優惠的情緒下放下戒心，導致信用卡遭盜刷，個資亦可能被轉賣至詐騙產業鏈。

針對該波詐騙行為，中華航空於日前發布三點正式聲明指出，所有官方活動僅會透過華航官方網站及具藍色認證勾勾的官方粉絲專頁公布；凡透過LINE、Facebook或簡訊傳送的「免費機票」、「升等券」或「VIP卡」訊息，皆屬不實資訊；華航也已向相關主管機關報案，將依法追究冒名侵權與詐騙責任。

辨識旅遊詐騙可從三方面著手，包括檢查粉絲專頁成立時間與按讚數是否異常、留意網址是否出現拼音錯誤或非官方網域，航空公司極少在未經官方驗證情況下大規模發送高價機票。民眾如遇可疑訊息，應先向航空公司客服或撥打反詐騙專線查證，以保障自身財產與個資安全。

詐騙集團 華航 機票

上一則

Trader Joe’s帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬

下一則

紐約嚴寒已10死 曼達尼：仍處藍色警報全面救援
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

AI換臉華航高層 假送機票誘騙個資與信用卡

AI換臉華航高層 假送機票誘騙個資與信用卡
韓查酷澎個資外洩 美股東控李在明親中「雙標」求美介入

韓查酷澎個資外洩 美股東控李在明親中「雙標」求美介入
春節將至高管贈票？華航打假已報案

春節將至高管贈票？華航打假已報案
華航機上美食 又添米其林一星

華航機上美食 又添米其林一星

熱門新聞

紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
紐約市本周末將迎來一場極寒冬季風暴，或將帶來十年一遇的大降雪，但學生恐怕難以再享有傳統「雪假」。圖為中央公園。(記者范航瑜╱攝影)

冬季風暴來襲紐約不放「雪假」學生怎麼上課？周日公布

2026-01-23 15:28
康乃爾大學獲得該校1962屆校友達菲爾德(David A. Duffield)累計超過 5億2000萬元的捐贈，該校工程學院也將更名為Cornell David A. Duffield工程學院。圖為該校校園。(記者唐典偉／攝影)

康乃爾大學獲史上最大筆捐贈 工程學院更名David A. Duffield工程學院

2026-01-25 10:29
東北暴雪導致紐新地區交通嚴重受阻，其中新澤西州境內公共交通全部停擺，紐約MTA則僅維持極為有限的班次。而三大機場亦從當日下午開始全面停擺。(記者許君達╱攝影)

紐約設限 新州公共交通全面停擺 三大機場癱瘓

2026-01-25 15:31
紐約市議員黃敏儀參觀Willets Point Commons住宅單位內部，了解不同房型配置。多數戶型配備全新洗衣、烘衣設備，提升住戶居住便利性。（記者許振輝╱攝影）

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

2026-01-24 06:15
本周末雪暴來襲，預計紐約市的降雪量將超過6吋。（本報資料照片／記者張宗智攝影）

暴風雪再襲紐約 周末急凍 降雪量恐達10吋

2026-01-22 01:29

超人氣

更多 >
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲
中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻

中國女星直播一半突失控拍桌怒吼 飆罵助理「等你1小時」網看傻
嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園

嚴寒午夜外出失蹤 密大學生疑暴露低溫陳屍校園