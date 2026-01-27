下單外賣時就須供小費選項 新規爭議多 Uber訴訟恐難贏

紐約市送餐服務平台在顧客下訂單時，就要向顧客提供小費選項，這一新規26日起实施。(路透)

26日在紐約市 生效的一項新法律規定，送餐服務平台在顧客下訂單時，就要向顧客提供小費 選項。由於擔心這一新規導致顧客訂單減少，外賣平台DoorDash 和Uber Eats曾向紐約市府提起訴訟，要求阻止這項法律的實施。不過，這一訴訟近日被紐約南區聯邦法院駁回。

在這項法律中，紐約市政府要求建議小費金額必須至少10%，而外賣平台公司認為這種事先收小費的反常舉動，會讓顧客感到驚訝，並導致訂單減少，DoorDash估計，紐約顧客訂單減少，在未來一年將給公司帶來數百萬元損失。

這些公司辯稱，紐約市的規定限制了應用程式與消費者就小費溝通，侵犯了其受憲法保護的言論自由權。但聯邦地區法官丹尼爾斯(George B. Daniels)表示，這些公司的訴訟不太可能成功，因為紐約市的新規並非過於繁瑣，而且有助於實現「紐約市的目標，即提高結帳時的價格透明度、恢復消費者的選擇權以及保護送餐員的權益」。

實際上，這項新法律是為了應對外賣平台公司對紐約市2023年將外賣郎最低工資提高到每小時至少21.44元的法律而採取的措施。當時，DoorDash和Uber Eats提高了服務費以補貼新的工資標準，並將應用程式內的小費功能移至送貨後，這樣能使預付配送費用看起來比較低廉。

對Uber Eats和DoorDash提交給市消費者與勞工保護局(DCWP)的2024年數據的分析顯示，在這些公司實施相關措施後的第一年，顧客支付的小費減少了64%，而每筆外賣訂單的服務費卻增加了約45%。雖然由於實施新的最低工資標準，外賣郎的總收入有所增加，但先前小費占小時收入一半的送餐員，到2025年第二季度，小費占比降至僅13%。

DCWP今年初表示，總而言之，這些公司的措施使外賣郎損失了超過5億5000萬元的小費。

類似的送餐服務公司與地方政府之間關於員工薪資的爭論正在美國各地上演。這些公司表示，此類規定將迫使他們把額外成本轉嫁給消費者，對業務產生負面影響，最終導致需求下降，並削減員工收入。