暴雪 外賣平台竟鼓勵騎手「衝單」 挨轟無視生命安危

快訊

記者曹馨元╱紐約報導
華埠片區騎手的陳先生說，由於積雪太厚、阻力太大，電動車根本無法啟動。(受訪者提供)
25日，紐約市見證了近十年來最強勁暴雪，官方預計降雪量將達8至12吋。而在極端天氣中，仍有外賣平台以「惡劣天氣衝單獎」、「高收入機會」等機制，鼓勵騎手「全力衝刺」；華人騎手指，這是無視生命安危的不負責行為。

根據「華人騎手團結」所提供的資料，華人送餐平台「飯糰外賣」推出惡劣天氣衝單獎勵活動，指在25日全天，完成送餐20單獎勵50元、40單獎勵125元。而同為華人平台的「熊貓外賣」也推出「高收入機會」，為每單額外補貼3元。

截止25日下午2時，外賣騎手林先生已經在曼哈頓華埠附近完成熊貓外賣14單，總收入140元。林先生說，自己今天本來就想跑一單看看情況，結果平台後台給他加了一單又一單；「熊貓還給我打電話，問我中城、布碌崙(布魯克林)能不能去，我說怎麼送啊，你以為我是神仙？」

林先生依靠電單車送餐，彼時未清掃的積雪已沒過腳踝，行進十分困難，「騎不動了我就只能下車抬著走」。林先生說，送完14單後他打算盡早收工回家，「這個天氣送外賣太受罪了，像地獄一樣」。

同為華埠片區騎手的陳先生說，今天原本打算視情況送餐，但由於積雪太厚、阻力太大，電動車根本無法啟動。而法拉盛騎手則則(化名)說，飯糰外賣在前日曾致電他介紹衝單獎，並鼓勵他盡量上線送餐，「但是路上積雪太多，要是摔倒了反而划不來」。

關注紐約市送餐工人的草根團體「華人騎手團結」指出，平台並不為騎手的安全做出任何保障，此前更多番在騎手受傷後便註銷其帳號，「當政府鼓勵市民居家，外賣平台卻大肆讓騎手出來衝單，這是無視騎手的生命安危」。

與此同時，該組織也反應，有25日送餐的騎手表示，因有一單客人給了小費，平台就立馬壓縮了此前承諾的補貼，「惡劣天氣下客人給的小費沒有惠及到騎手」。

截至發稿，飯糰及熊貓外賣並沒有對本報質詢作出回覆。

25日午間，法拉盛多家餐廳也表示，無論是線上訂單或線下客人都極少，訂單也長時間無人配送。常常排隊爆滿的川菜館「許廚」在開門營業後不久說，線上線下的生意為零。

而另一家熱門餐廳的員工馮先生說，線下無人前來，線上唯一的訂單則足足等了40分鐘都沒人配送；「如果真的有客人來吃，我倒想問問他是什麼促使了他過來，真的有那麼好吃嗎？」

華人 華埠 法拉盛

