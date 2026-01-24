我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共軍委副主席張又俠落馬、軍委委員劉振立被查

美移民掃蕩指揮官穿「法西斯美學」大衣 德媒：像黨衛軍站在衝鋒隊

華人涉偷渡糾紛索償 法院裁定不成立

記者高雲兒／紐約報導
一起因華人跨國入境受阻而引起的糾紛，近日由紐約市民事法院皇后區分院作出裁定。法院認為，涉案雙方的口頭約定，本質上屬於助長人口走私行為，依法不具法律效力。(路透)
一起因華人跨國入境受阻而引起的糾紛，近日由紐約市民事法院皇后區分院作出裁定。法院認為，涉案雙方的口頭約定，本質上屬於助長人口走私行為，依法不具法律效力。(路透)

一起因華人跨國入境受阻而引起的糾紛，近日由紐約市民事法院皇后區分院裁定。法院駁回原告王某對被告曹某提出的約5500元金錢追討聲索，並認定王某未能證明雙方存在可受法律保護的債務或契約關係。

案件源於王某妻子與未成年兒子的跨國行程。根據庭審資料與曹某陳述，兩人於去年9月抵達日本後，原計畫搭機前往墨西哥，再設法進入美國，但在日本機場即因相關文件與航空公司規定問題，無法順利登機前往墨西哥，行程受阻。

妻與子無法登機 被告赴日處理

王某當時身在美國，情況緊急，遂經朋友介紹聯絡曹某，希望協助處理。曹某表示，自己並非移民律師，也未在任何政府或領館機構任職，但因對相關流程略有了解，遂前往日本，陪同王某妻子與兒子處理後續行程與風險。

曹某表示，王某希望曹某能將他的妻子與孩子通過合法方式帶往墨西哥，之後，王某會再交由他人安排後續入境事宜。在隨後的行程中，曹某陪同王某妻子與孩子前往墨西哥，但三人抵達後仍遭當地海關拒絕入境，並被原機遣返回日本。返抵日本後，王某妻子與孩子再度面臨滯留機場、可能被直接遣返回中國的風險。

曹某表示，正是在此情況下，他建議王某應立即聯絡律師，並評估是否在日本尋求政治庇護，以避免被強制遣返。在律師介入後，日本相關單位同意聽取當事人陳述，並將案件轉交負責政治庇護事務的部門。王某妻子與孩子因此進入日本的政治庇護程序，並在當地停留約半個月，期間未遭遣返。

然而根據曹某說法，王某妻子其後情緒極度不穩，堅持放棄庇護申請並要求返回中國。最終在當事人明確表示放棄後，相關程序中止。曹某隨後返回美國，未再介入王某家屬的相關事務。

事後反目 華男提起金錢訴訟

事件結束後，雙方關係惡化。王某認為自己在整個過程中支出了機票、住宿及其他費用，並主張曹某「未完成承諾」，遂向紐約市民事法院提起訴訟，要求曹某返還約5500元。

案件於今年1月8日進入仲裁程序，並於1月12日作出裁決。法院文件顯示，王某提交的證據包括機票與部分聊天紀錄，但未能證明雙方之間存在明確的金錢借貸或可執行的契約關係。

法院在裁定中指出，王某未能建立其主張的初步證據，無法支持其金錢追討索求。仲裁員並進一步說明，即便雙方之間曾存在任何形式的口頭約定，其內容若涉及協助將家屬偷渡帶往美國，該約定本質上屬於助長人口走私的行為，依法不具法律效力，亦不可能由法院執行。

法院最終裁定：判決被告曹某勝訴，王某請求全數駁回，曹某毋須賠償任何金錢。曹某在裁決後表示，自己從未收取王某任何款項，也未承諾替其家屬操作身份或安排非法入境。「這件事如果真的像對方說的那樣，本來就不可能是一件法院會支持的事情，法院只是把這一點說清楚。」截至發稿前，王某未就法院裁決內容作出回應。

日轉機、再赴墨模式 未必可靠

另據熟悉華人移民路線的相關人士指出，本案所涉及的「日本轉機、再赴墨西哥」行程，正是近年部分人士在傳統的南美偷渡路線受阻後，嘗試採取的替代方式之一。

消息人士表示，過去厄瓜多因對中國公民實施免簽政策，長期被視為部分「走線」的中國人旅程的起點；但厄瓜多已於2024年7月1日起暫停對中國公民免簽政策，使相關路線的可行性大幅降低。在此背景下，近年仍有人嘗試先取得日本或部分歐洲國家簽證，再搭機前往墨西哥，以避開自南美洲出發，再長途跋涉，橫跨多國陸路的高風險行程。

不過，他也指出，這類替代路徑同樣面臨航空公司與入境審查等多重不確定性，本案中當事人於日本及墨西哥接連受阻，也反映此類路線並非穩定可行的選項。

日本 墨西哥 遣返

上一則

緊鄰紐約法拉盛可負擔住房 預計4月可入住

下一則

曼達尼會少數族裔媒體 矢志實現免費托育
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？

高市早苗解散國會 眾議員「被開除」為何高喊萬歲？
花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞

花滑四大洲錦標賽 日本女單橫掃領獎台 美包攬冰舞
中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低

中國便宜鋼材湧入 日本去年鋼材產量降至56年最低
日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動

日本眾議院三呼萬歲下解散 「隆冬超短期決戰」選舉啟動

熱門新聞

南布碌崙(布魯克林)兩名社福照護中介業務日前在布碌崙聯邦法院認罪，承認長年透過非法回扣與賄賂手法，安排白卡受益人前往並無為其實際提供服務的兩間成人日照中心與居家照護機構。圖為涉案機構。(谷歌街景圖)

涉詐領白卡6800萬元 紐約布碌崙日間照護中心中介認罪

2026-01-16 14:52
紐約地區本周末將再迎暴雪和劇烈降溫天氣。(記者許君達／攝影)

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

2026-01-21 18:31
在明尼蘇達槍擊事件後，紐約市地鐵內出現抗議移民及海關執法局的標語。(路透)

紐約社會主義者集結4000人 準備迎戰ICE

2026-01-18 17:24
紐約州近期加強整頓醫美行業，逾200次檢查中揭發多起違規事件。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓「黑醫美」1診所數十人受害 紐約華人業者坦言行業亂象叢生

2026-01-20 07:15
布碌崙班森賀一棟公寓七名西語裔居民被ICE探員抓捕，民代關注。(本報檔案照)

ICE頻繁出沒紐約華人區 一棟公寓樓被抓走七人

2026-01-15 19:07
即將到來的長周末可能伴隨嚴寒氣候。氣象預報表示來自北極的冷空氣將自本周末起籠罩東北部地區，不僅可能帶來降雪，也將使體感溫度接近阿拉斯加部分地區的嚴寒程度。（記者戴慈慧╱攝影）

最強寒流襲紐約 長周末恐降雪 嚴寒程度堪比阿拉斯加

2026-01-17 01:30

超人氣

更多 >
要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發

要工作才能領糧食券新規2/1上路 未申請豁免恐停發
5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列

5外籍生因發文言論遭鎖定 魯比歐批准驅逐…亞裔女生在列
WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴

WSJ：近600萬名較高收入老年人紅藍卡IRMAA保費變貴
新入榜這一超級食物 華人對它不陌生

新入榜這一超級食物 華人對它不陌生
華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星