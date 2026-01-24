華人涉偷渡糾紛索償 法院裁定不成立

一起因華人跨國入境受阻而引起的糾紛，近日由紐約市民事法院皇后區分院作出裁定。法院認為，涉案雙方的口頭約定，本質上屬於助長人口走私行為，依法不具法律效力。(路透)

一起因華人跨國入境受阻而引起的糾紛，近日由紐約市民事法院皇后區分院裁定。法院駁回原告王某對被告曹某提出的約5500元金錢追討聲索，並認定王某未能證明雙方存在可受法律保護的債務或契約關係。

案件源於王某妻子與未成年兒子的跨國行程。根據庭審資料與曹某陳述，兩人於去年9月抵達日本 後，原計畫搭機前往墨西哥 ，再設法進入美國，但在日本機場即因相關文件與航空公司規定問題，無法順利登機前往墨西哥，行程受阻。

妻與子無法登機 被告赴日處理

王某當時身在美國，情況緊急，遂經朋友介紹聯絡曹某，希望協助處理。曹某表示，自己並非移民律師，也未在任何政府或領館機構任職，但因對相關流程略有了解，遂前往日本，陪同王某妻子與兒子處理後續行程與風險。

曹某表示，王某希望曹某能將他的妻子與孩子通過合法方式帶往墨西哥，之後，王某會再交由他人安排後續入境事宜。在隨後的行程中，曹某陪同王某妻子與孩子前往墨西哥，但三人抵達後仍遭當地海關拒絕入境，並被原機遣返 回日本。返抵日本後，王某妻子與孩子再度面臨滯留機場、可能被直接遣返回中國的風險。

曹某表示，正是在此情況下，他建議王某應立即聯絡律師，並評估是否在日本尋求政治庇護，以避免被強制遣返。在律師介入後，日本相關單位同意聽取當事人陳述，並將案件轉交負責政治庇護事務的部門。王某妻子與孩子因此進入日本的政治庇護程序，並在當地停留約半個月，期間未遭遣返。

然而根據曹某說法，王某妻子其後情緒極度不穩，堅持放棄庇護申請並要求返回中國。最終在當事人明確表示放棄後，相關程序中止。曹某隨後返回美國，未再介入王某家屬的相關事務。

事後反目 華男提起金錢訴訟

事件結束後，雙方關係惡化。王某認為自己在整個過程中支出了機票、住宿及其他費用，並主張曹某「未完成承諾」，遂向紐約市民事法院提起訴訟，要求曹某返還約5500元。

案件於今年1月8日進入仲裁程序，並於1月12日作出裁決。法院文件顯示，王某提交的證據包括機票與部分聊天紀錄，但未能證明雙方之間存在明確的金錢借貸或可執行的契約關係。

法院在裁定中指出，王某未能建立其主張的初步證據，無法支持其金錢追討索求。仲裁員並進一步說明，即便雙方之間曾存在任何形式的口頭約定，其內容若涉及協助將家屬偷渡帶往美國，該約定本質上屬於助長人口走私的行為，依法不具法律效力，亦不可能由法院執行。

法院最終裁定：判決被告曹某勝訴，王某請求全數駁回，曹某毋須賠償任何金錢。曹某在裁決後表示，自己從未收取王某任何款項，也未承諾替其家屬操作身份或安排非法入境。「這件事如果真的像對方說的那樣，本來就不可能是一件法院會支持的事情，法院只是把這一點說清楚。」截至發稿前，王某未就法院裁決內容作出回應。

日轉機、再赴墨模式 未必可靠

另據熟悉華人移民路線的相關人士指出，本案所涉及的「日本轉機、再赴墨西哥」行程，正是近年部分人士在傳統的南美偷渡路線受阻後，嘗試採取的替代方式之一。

消息人士表示，過去厄瓜多因對中國公民實施免簽政策，長期被視為部分「走線」的中國人旅程的起點；但厄瓜多已於2024年7月1日起暫停對中國公民免簽政策，使相關路線的可行性大幅降低。在此背景下，近年仍有人嘗試先取得日本或部分歐洲國家簽證，再搭機前往墨西哥，以避開自南美洲出發，再長途跋涉，橫跨多國陸路的高風險行程。

不過，他也指出，這類替代路徑同樣面臨航空公司與入境審查等多重不確定性，本案中當事人於日本及墨西哥接連受阻，也反映此類路線並非穩定可行的選項。