聯邦眾院第11選區畫界裁定違憲 恐衝擊共和黨在紐約市僅存國會席位

記者馬璿／紐約報導
紐約州高等法院法官21日裁定第11選區畫界違憲，須於2月6日前重新畫設選區版圖，恐將衝擊共和黨在紐約市僅存的重要國會席次，讓共和黨面臨流失關鍵選區的風險。圖為目前代表該選區的聯邦眾議員瑪麗奧。(美聯社)
紐約州高等法院法官21日裁定第11選區畫界違憲，須於2月6日前重新畫設選區版圖，恐將衝擊共和黨在紐約市僅存的重要國會席次，讓共和黨面臨流失關鍵選區的風險。圖為目前代表該選區的聯邦眾議員瑪麗奧。(美聯社)

紐約州最高法院法官21日裁定，涵蓋史泰登島與布碌崙(布魯克林)南部的聯邦眾院第11選區畫界違憲，須於2月6日前重新畫設選區版圖。此一裁決不僅重啟塵封多年的選區重畫程序，更可能直接衝擊共和黨紐約市僅存的重要國會席次，讓共和黨面臨流失關鍵選區的風險。

去年10月，四名史島居民提起訴訟，認為紐約市唯一一個由共和黨掌握的國會席位削弱該選區非洲裔和拉丁裔居民的投票權，違反州憲。原告方指出，史島的非洲裔和西語裔選民幾十年來一直無法得到應有的政治權力，並指出目前由州長霍楚(Kathy Hochul)和州議會於2024年批准的選區畫分方案，侵犯了非洲裔和拉丁裔選民在州法律下的權利。

原告提議將曼哈頓下城不分地區畫入第11選區作為解方，認為此舉將使史島的非洲裔和西語裔選民與曼哈頓砲台公園城(Battery Park City)、金融區(Financial District)和西村(West Village)等地區的選民同在一個選區。

該選區目前由共和黨籍聯邦眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)擔任，是紐約市唯一由共和黨掌控的國會席位。法官皮爾曼(Jeffrey Pearlman)在裁決中指出，現行第11選區的劃界方式，不當稀釋史泰登島非洲裔與西語裔選民的政治影響力，違反紐約州憲法對公平代表的要求。

裁決要求紐約州獨立選區重畫委員會(New York Independent Redistricting Commission)在期限內提出新地圖，並在新版圖完成前，禁止任何選舉依現行選區進行。根據法院文件中附帶的專家示意地圖，方案為將目前第11國會選區位於南布碌崙的區域與曼哈頓南部華埠以外的地區交換。

觀察人士指出，若新選區版圖確實擴大少數族裔選民比例，恐將大幅削弱瑪麗奧的連任優勢，使共和黨在紐約市失去僅存的國會據點。不過，案件預料將一路打到州上訴法院，甚至不排除進一步訴諸聯邦層級。

瑪麗奧對此強烈反彈，稱此案是「華府民主黨人企圖奪走選區的政治操作」，並表示正在評估上訴等法律選項，以捍衛史泰登島與布碌崙居民的聲音。紐約州共和黨主席考克斯(Ed Cox)也抨擊裁決，指其為「一場以投票權案件為幌子，企圖實施非法黨派劃分選區的卑鄙行徑」。

共和黨 紐約市 紐約州

