伍銳賢4度掌中華公所 全心投入僑社 鼓勵社區參與公共事務

紐約中華公所新主席伍銳賢表示將全心投入僑社事務，並鼓勵社區參與公共事務。(記者劉梓祁／攝影)

紐約中華公所(CCBA)日前完成第69屆主席的選舉，由伍銳賢第四度出任主席一職；回望20年前首次當選至今，伍銳賢表示，他在新任期內將更加專注投入僑社事務，並積極鼓勵社區參與公共事務，持續為華埠 爭取利益。

本屆依章程輪值由紐約台山寧陽會館推薦的伍銳賢，曾先後於2006年、2014年和2018年，分別出任中華公所第59屆、63屆和65屆主席。他在任內成立「Fortune Graduation Fund」畢業基金，並促成孫中山銅像永久設置於華埠哥倫布公園(Columbus Park)。

回望首次當選時仍是滿頭黑髮的照片，伍銳賢感慨道，當年正值痛失愛妻之際，子女也逐漸長大獨立，讓他開始有心力投入僑社服務中，視中華公所的事務為一份責任。疫情 期間，他曾因調養身體減少活動，並結束了約50年的經商生涯，但他如今已全面恢復，能夠全力投入新的任期。

伍銳賢指出，20年來華埠與僑社環境歷經多次轉變，從經濟起伏、社區治安，到近年疫情衝擊與城市政策調整，華社所面對的挑戰不斷演變。他認為，中華公所必須與時俱進，在維繫傳統的同時，也要積極回應當前社區的需要。

他表示，將以「平常心」開啟第四任期，並依章辦事，同時呼籲社區參與公共事務。伍銳賢舉例說，華埠的城區監獄建設、牌樓興建、柏路重開與否、茂比利街(Mulberry St.)70號重建、堅尼路(Canal St.)改造方案、反對遊民所等議題，都需要僑社凝聚力量、廣泛聽取意見，並透過合理的方式向政府表達立場。

伍銳賢提到，茂比利街70號重建和華埠監獄講建設，均經歷白思豪(Bill de Blasio)和亞當斯 (Eric Adams)兩任市長，卻迄今仍無顯著進展。他希望監獄地塊改建可負擔住房，並反對市府減少堅尼路車道的草案。

伍銳賢還說，中華公所將延續一貫傳統，不背書任何政治立場或個別候選人，但歡迎所有參選公職者、民選官員與民意代表走進公所、與僑社對話，了解華埠居民的需求，並就社區發展交換意見。

伍銳賢祖籍廣東台山，現年76歲。他於1953年隨家人移居香港，1970年移民美國；曾任台山寧陽會館主席、美洲協勝公會總理、紐約協勝公會主席、紐約洪門致公堂主席、紐約伍胥山公所理事長、總長、主席。