紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足

護士工會表示，罷工原因是未能與資方就安全人力配置和健保福利等方面問題達成協議。(記者許君達／攝影)

紐約市三大醫療集團旗下約1萬5000名護士12日開始罷工 ，部分患者對可能出現的護理人力短缺感到擔憂，而院方與工會方則各自以「患者利益」的名義，陷入相互攻訐。

當日參與罷工的包括位於布朗士 的蒙特菲奧里(Montefiore)以及位於曼哈頓的長老會(NewYork-Presbyterian)和西奈山(Mount Sinai)醫療系統，共十所醫院。長老會醫院宣布，罷工期間所有院區和急診均維持開放，如此前的預約有變動將及時聯繫患者。蒙特菲奧里醫療集團也在官網發布公告稱，除非接到特殊通知，否則所有患者的預約均維持原有安排。

在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達／攝影)

市消防局緊急醫療服務(EMS)運營主管米亞諾(Paul Miano)在內部郵件中表示，預期罷工對EMS的整體運作影響「微乎其微」，但個別急診室可能出現壅塞現象。

針對可能出現的問題，米亞諾表示部分救護車將會在罷工期間改道前往其他醫院，周邊醫院也已開始增派人力。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布州衛生廳將在罷工期間派員駐守所有受影響醫院，以確保醫療服務不中斷。西奈山醫院則表示，已招募了1400名擁有資質的臨時護士，此外還將評估准予出院的患者名單，鼓勵一些輕症患者提前出院。西奈山一名病患家屬說，院方近日已告知，他因患心臟病 而入院的父親可能不得不出院，否則在罷工期間住院可能面臨更大風險。

護士罷工讓一部分患者對可能出現的護理人力短缺感到擔憂。圖為一名患者家屬走過在長老會醫院罷工的護士人群。(歐新社)

不過發起罷工的紐約州護士協會(NYSNA)統計，西奈山醫院共有6400名護士參與罷工，1400名臨時護士遠不足以彌補人力缺口。協會主席哈根斯(Nancy Hagans)指責院方「將利潤置於患者安全至上」，「寧可花費數十億元對抗自家護士，也不願簽署公平的合約」。

雙方的口水戰持續延燒。據「紐約郵報」報導，蒙特菲奧里醫院在一份聲明中稱，工會提出的談判條件之一是禁止解雇在工作期間因藥物或酒精影響而導致工作能力受損的護士，並反擊稱是工會方面「將自身利益置於患者安全之上」。而護士協會則指斥醫院刻意妖魔化藥物使用障礙患者，詆毀護理人員。