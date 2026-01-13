我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

紐約10醫院破萬護士罷工 2院方拒讓步 急診恐人力不足

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
護士工會表示，罷工原因是未能與資方就安全人力配置和健保福利等方面問題達成協議。(記者許君達／攝影)
護士工會表示，罷工原因是未能與資方就安全人力配置和健保福利等方面問題達成協議。(記者許君達／攝影)

紐約市三大醫療集團旗下約1萬5000名護士12日開始罷工，部分患者對可能出現的護理人力短缺感到擔憂，而院方與工會方則各自以「患者利益」的名義，陷入相互攻訐。

當日參與罷工的包括位於布朗士的蒙特菲奧里(Montefiore)以及位於曼哈頓的長老會(NewYork-Presbyterian)和西奈山(Mount Sinai)醫療系統，共十所醫院。長老會醫院宣布，罷工期間所有院區和急診均維持開放，如此前的預約有變動將及時聯繫患者。蒙特菲奧里醫療集團也在官網發布公告稱，除非接到特殊通知，否則所有患者的預約均維持原有安排。

在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達／攝影)
在曼哈頓中城的西奈山西區醫院，共有約700名護士參與罷工。(記者許君達／攝影)

市消防局緊急醫療服務(EMS)運營主管米亞諾(Paul Miano)在內部郵件中表示，預期罷工對EMS的整體運作影響「微乎其微」，但個別急診室可能出現壅塞現象。

針對可能出現的問題，米亞諾表示部分救護車將會在罷工期間改道前往其他醫院，周邊醫院也已開始增派人力。州長霍楚(Kathy Hochul)宣布州衛生廳將在罷工期間派員駐守所有受影響醫院，以確保醫療服務不中斷。西奈山醫院則表示，已招募了1400名擁有資質的臨時護士，此外還將評估准予出院的患者名單，鼓勵一些輕症患者提前出院。西奈山一名病患家屬說，院方近日已告知，他因患心臟病而入院的父親可能不得不出院，否則在罷工期間住院可能面臨更大風險。

護士罷工讓一部分患者對可能出現的護理人力短缺感到擔憂。圖為一名患者家屬走過在長老...
護士罷工讓一部分患者對可能出現的護理人力短缺感到擔憂。圖為一名患者家屬走過在長老會醫院罷工的護士人群。(歐新社)

不過發起罷工的紐約州護士協會(NYSNA)統計，西奈山醫院共有6400名護士參與罷工，1400名臨時護士遠不足以彌補人力缺口。協會主席哈根斯(Nancy Hagans)指責院方「將利潤置於患者安全至上」，「寧可花費數十億元對抗自家護士，也不願簽署公平的合約」。

雙方的口水戰持續延燒。據「紐約郵報」報導，蒙特菲奧里醫院在一份聲明中稱，工會提出的談判條件之一是禁止解雇在工作期間因藥物或酒精影響而導致工作能力受損的護士，並反擊稱是工會方面「將自身利益置於患者安全之上」。而護士協會則指斥醫院刻意妖魔化藥物使用障礙患者，詆毀護理人員。

此外，長老會醫院聲明表示，院方此前提出的加薪和福利方案已達全市最高水準，但工會拒絕妥協，反而以罷工的方式製造混亂。西奈山醫院也發聲明稱，工會堅持「極端經濟訴求」且拒絕讓步，但院方實在無法接受其所開出的條件。

醫院方面認為勞方提出的漲薪要求過於激進，難以滿足。(記者許君達／攝影)
醫院方面認為勞方提出的漲薪要求過於激進，難以滿足。(記者許君達／攝影)

罷工 心臟病 布朗士

上一則

插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封

下一則

薪資談判破局… 1.5萬護士罷工 紐約史上最大規模
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模

1.5萬護士今晨開始罷工 紐約史上最大規模
法國羅浮宮再遇罷工 12日全日閉館

法國羅浮宮再遇罷工 12日全日閉館
紐約護士罷工倒數 5醫院達成協議

紐約護士罷工倒數 5醫院達成協議
紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

紐約市護理師罷工倒數 布碌崙與史島部分醫院達成協議

熱門新聞

長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
示意圖。Image by Mimzy from Pixabay

資金盤疑跑路 美加數百華人損失數億

2026-01-07 11:16
摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)銀行正在紐約市及新澤西地區招募兼職職缺的雙語人才，部分職位不要求應聘者具備大學學位。(美聯社)

紐約摩根大通招聘中英雙語人才 無需大學學歷

2026-01-08 15:00
紐約州從新年起實施更嚴格的扣分制度。(取自紐約州警臉書)

紐約州違規U型轉彎首納扣分制 首次違規最高可罰150元

2026-01-06 06:27
明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名女子被ICE擊斃後，紐約市長曼達尼(中)強調市府不會配合聯邦移民執法。(記者劉梓祁／攝影)

ICE擊斃明州女子 曼達尼：不配合聯邦移民執法

2026-01-09 07:12
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33

超人氣

更多 >
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場