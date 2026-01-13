插座後暗藏機關…法拉盛非法大麻店 遭州政府機構查封

我的頻道

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
位於皇后區法拉盛市中心的一家非法大麻商店日前遭執法人員查封，該店的電源插座後方，實為暗藏大麻原材料及產品的暗格。(紐約州大麻管理辦公室提供)
位於皇后區法拉盛市中心的一家非法大麻商店日前遭執法人員查封，該店的電源插座後方，實為暗藏大麻原材料及產品的暗格。(紐約州大麻管理辦公室提供)

位於皇后區法拉盛市中心的一家非法大麻商店日前遭紐約州大麻管理辦公室(Office of Cannabis Management，OCM)執法人員查封。該店的電源插座後方，實為暗藏大麻原材料及產品的暗格。新任華裔市議員黃友興(Phil Wong)12日則宣布，他的辦公室於10日聯手執法人員取締了麥斯佩斯的非法大麻店。

位於博生大道(Parsons Blvd.)79-24號的Parsons Minimart 1 Corp.，名為食品商店，卻因涉嫌無照販售大麻，於本月8日被州府機構貼封關閉。州大麻管理辦公室表示，一名臥底調查人員曾進入該店暗訪，期間店員主動向調查人員兜售大麻捲菸(pre-rolls)。隨後，執法人員對該店展開全面檢查，並確認其涉及非法大麻銷售行為。

皇后區30選區市議員黃友興辦公室10日與紐約市警方聯手採取執法行動，打擊選區內的...
皇后區30選區市議員黃友興辦公室10日與紐約市警方聯手採取執法行動，打擊選區內的麥斯佩斯和中村的非法菸店和銷售無證商品的商店，查獲未繳稅香菸、非法大麻製品和調味電子菸產品。(黃友興辦公室提供)
位於皇后區法拉盛市中心的一家非法大麻商店日前遭執法人員查封。(紐約州大麻管理辦公...
位於皇后區法拉盛市中心的一家非法大麻商店日前遭執法人員查封。(紐約州大麻管理辦公室提供)

執法人員在店內發現，一處鬆動的電源插座後方還暗藏機關，插座實為用來藏匿非法大麻的隱蔽隔層。移開遮板後，內含一個儲物空間，藏有約2000件非法大麻產品，包括多袋大麻花、一整箱巧克力食用製品，以及一個陳列濃縮物與各類大麻商品的貨架。該店面隨即被下達「封店令」(Order of Seal)，並當場上鎖查封。

皇后區30選區市議員黃友興12日則宣布，他的辦公室與紐約市警方10日聯手採取執法行動，打擊選區內的麥斯佩斯和中村的非法菸店和銷售無證商品的商店，查獲未繳稅香菸、非法大麻製品和調味電子菸產品。

他說，這些執法行動是他致力於改善第30區居民生活品質、確保企業合法合規經營的更廣泛承諾的一部分。

皇后區30選區市議員黃友興辦公室10日與紐約市警方聯手採取執法行動，打擊選區內的...
皇后區30選區市議員黃友興辦公室10日與紐約市警方聯手採取執法行動，打擊選區內的麥斯佩斯和中村的非法菸店和銷售無證商品的商店，查獲未繳稅香菸、非法大麻製品和調味電子菸產品。(黃友興辦公室提供)
皇后區30選區市議員黃友興辦公室10日與紐約市警方聯手採取執法行動，打擊選區內的...
皇后區30選區市議員黃友興辦公室10日與紐約市警方聯手採取執法行動，打擊選區內的麥斯佩斯和中村的非法菸店和銷售無證商品的商店，查獲未繳稅香菸、非法大麻製品和調味電子菸產品。(黃友興辦公室提供)

紐約州大麻管理辦公室代理執行主任菲爾本(Susan Filburn)表示，非法經營人員正在將消費者、家庭與社區置於風險之中。當商家選擇無視法律，當局就會採取行動。「關閉無照店面不僅能保護公共健康，也能維護紐約合法大麻市場」。

根據州大麻管理辦公室發布的2025年執法報告，該機構的「執法與調查處」在2025年，共在紐約全州完成 2017次執法行動，查扣市值超過2000萬元的非法大麻產品。

目前全州已有566家合法大麻零售店開業，官方呼籲消費者應向受監管的零售商購買合法、安全且經過檢測的大麻產品。民眾若欲檢舉非法大麻活動，可造訪：cannabis.ny.gov/report-an-incident

大麻 紐約州 皇后區

