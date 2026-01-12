我的頻道

共和黨議員露口風？ 稱「可能今晚」終結伊朗暴政

黎智英等9被告12日「求情」 法院預留4天處理

提高刑責年齡後 青少年槍案反升

記者曹馨元╱紐約報導
自紐約州2018年全面實施具爭議的「提高刑事責任年齡法案」以來，青少年犯罪比例整體而言有所下降，唯涉槍案件的絕對數量及比例均上升。(本報檔案照)
公共安全研究機構「活力城市」(Vital City)日前發布最新數據報告顯示，自紐約州2018年全面實施具爭議的「提高刑事責任年齡法案」(Raise the Age Law)以來，青少年犯罪比例整體而言有所下降，唯涉槍案件的絕對數量及比例均上升。

報告指，在提高年齡法實施前，青少年整體犯罪比例就呈下降趨勢。法案實施後，該比例進一步下滑；所有犯罪類別的青少年被捕比例從2018年的5.6%降至2025年的4.1%，謀殺、強暴等七大重罪比例更從10.5%下降至7.1%。與此同時，槍擊案中的青少年嫌犯數量卻從2018年的50件上升至96件，幾乎翻倍。

不過，青少年涉案槍擊比例在紐約市以外地區亦同步上升。在紐約，最常見的槍枝指控為「非法持有武器」，意味著持有槍枝即構成犯罪。然而依現行法律，青少年若僅被控此項重罪，除非檢方能證明其造成嚴重人身傷害，或曾明確展示槍枝，否則案件將自動移送家庭法院。報告故認為，青少年可能因此更敢攜槍，隨之導致槍擊案數量上升。

然而，青少年所占犯罪比例下降的背景為全市犯罪數量上升；因此，若僅就青少年犯罪的絕對數量而言，2018年迄今仍呈上升趨勢。紐約市青少年涉及的重罪案件數較年齡法實施前增加13%，七大重罪增加19%；但同期，全市重罪總數增加32%，七大重罪總體則增加26%。

此外，數據也顯示，青少年重罪再逮捕率，即初次逮捕後一年內再被捕，自2018年至2024年間持平，而25歲以上成年人的再逮捕率則明顯上升。另有調查顯示，如今30歲以上人士的犯罪機率亦高於青少年。

而提高年齡法仍面臨諸多爭議。紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)便主張對該法進行改革。蒂池於今年稍早表示，「一個幾乎沒有後果的環境會導致非常嚴重的問題，而目前在紐約市犯案的青少年，就幾乎生活在一個沒有後果的環境裡」。

