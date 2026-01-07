我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

單車通勤者福音 曼達尼：威廉斯堡大橋坑窪修好了

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長曼達尼宣布修復威廉斯堡大橋橋頭，其路面不平整問題曾困擾單車使用者。(記者劉梓祁╱攝影)
市長曼達尼宣布修復威廉斯堡大橋橋頭，其路面不平整問題曾困擾單車使用者。(記者劉梓祁╱攝影)

市長曼達尼(Zohran Mamdani)於6日前往曼哈頓華埠一帶，處理其上任後的首批施政重點之一，宣布修復威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)橋頭、長期困擾單車使用者的路面不平整問題。

該路段位於地蘭西街(Delancey St.)的曼哈頓端橋頭，因坡度突降形成明顯路面突起，被指過去導致多起騎行者失控摔倒事故。曼達尼當天與市交通局(DOT)局長佛林(Mike Flynn)一同到場，並在媒體鏡頭前嘗試鏟起瀝青鋪設路面。

曼達尼表示，此舉不僅是修補單一安全隱患，更象徵新一屆市府將著手改善長期被忽視的行人與單車基礎設施。他提到，無論問題大小，市府都將正面處理，並強調這類「看似微小、但直接影響市民日常安全」的街道工程。

佛林則指出，除橋頭路面修補外，交通局正推動一項總額約7000萬元的整體工程，計畫重新設計從威廉斯堡大橋至包厘街(Bowery)一帶的地蘭西街路段，以改善單車、行人與車輛混行所造成的長期交通壓力。

據市府數據，威廉斯堡大橋每日平均承載約8600名騎行人士，是東河(East River)各橋中單車流量最高的一座。此次修補工程，是曼達尼上任首周內，針對公共交通與街道安全的舉措之一。

作為單車通勤的倡導者，曼達尼在上周宣布恢復布碌崙(布魯克林麥基尼斯大道(McGuinness Boulevard)的單車道計畫，並在隨後與州長霍楚(Kathy Hochul)一同慶祝曼哈頓堵車費政策實施一周年。

過去四年在亞當斯(Eric Adams)任內，市府原訂須完成150哩設有隔離或執法設施的公車專用道，以及250哩的受保護單車道；根據交通局數據，實際完成進度為約28哩公車專用道與95哩受保護單車道。

市長曼達尼宣布修復威廉斯堡大橋橋頭，其路面不平整問題曾困擾單車使用者。(記者劉梓...
市長曼達尼宣布修復威廉斯堡大橋橋頭，其路面不平整問題曾困擾單車使用者。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼 曼哈頓 堵車費

上一則

日落公園華裔按摩店被劫 警緝2男

下一則

資金盤全球行騙 中國受害者求告無門
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法院拍板：日落沙丘公園照開 海傍大道持續關閉

法院拍板：日落沙丘公園照開 海傍大道持續關閉
堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車

堵車費實施1年車流減11% 華埠仍有不滿：客流大減且一樣堵車
雨後路面坑洞多 車體受損惹民怨

雨後路面坑洞多 車體受損惹民怨
紐約公共交通全面漲價 通知不醒目 市民多未察覺

紐約公共交通全面漲價 通知不醒目 市民多未察覺

熱門新聞

2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
長期被視為家庭經濟穩固基石的「自有住宅」，在房價高昂的紐約州卻依然遙不可及。(記者范航瑜／攝影)

紐約州房價高僅半數居民擁房 華人瞄準這處購屋

2026-01-05 19:33
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
反戰者聚集在法院外抗議美國的軍事行動。(記者許君達╱攝影)

馬杜洛紐約出庭 法院外吵翻天…緊鄰華埠 居民不堪其擾

2026-01-05 15:33
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

2026-01-03 07:39

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火