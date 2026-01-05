馬杜洛被捕 正反派都上街頭 曼達尼譴責川普政府

我的頻道

記者許君達、胡聲橋／紐約報導
馬杜洛預定5日在紐約南區聯邦法院出庭。(路透)
被控販毒及非法持有武器等罪名的委內瑞拉前總統馬杜洛3日晚間被押送至紐約，等待5日在紐約南區聯邦法院過堂。馬杜洛被捕的消息傳出後，在紐約和全美多地引發反響。反對和支持本次軍事行動的人群，3、4日兩日先後出現在紐約時報廣場及馬杜洛被關押的布碌崙(布魯克林)大都會拘留中心(Metropolitan Detention Center)，而剛剛上任的紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)則斥川普政府此舉為「戰爭行為」。

4日，在馬杜洛被關押的布碌崙大都會拘留中心，抗議美國政府對委內瑞拉進行的軍事干預。

當日上午11時就開始有抗議者聚集，從一開始的小抗議活動規模不斷增大，最終有數十人參加了這次示威活動。抗議者他們高舉「美國不要對委內瑞拉發動戰爭」、「不要碰委內瑞拉」、「不要用鮮血換石油」等標語，強烈反對抓捕馬杜洛。

而3日也有數百名抗議者在曼哈頓中城遊行，抗議美國政府針對委國的軍事行動。部分抗議者舉標語反對美國的「帝國主義」，但也有反戰者表示，他們「不需要石油戰爭」，「我們需要把更多的錢投入在教育、健保和住房上」。

不過除了反對聲音，據「紐約時報」，百餘名居住在紐約的委內瑞拉籍流亡人士3日亦前往時報廣場，慶祝該國獨裁者被繩之以法。有受訪者表示，他們為了逃離馬杜洛政府的暴政和其統治帶來的貧窮，數年前歷盡萬難逃往美國，如今獨裁者被捕，他們終於有機會回歸家鄉、見到親人。

押解馬杜洛的直升機3日傍晚抵達曼哈頓西區的停機坪。飛機落地後，馬杜洛在嚴密的安防措施下被轉移至布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心(MDC)。馬杜洛被控犯有共謀毒品恐怖主義(Narco-Terrorism Conspiracy)、共謀進口可卡因(Cocaine Importation Conspiracy)、持有機關槍和毀滅性設備(Possesion of Machineguns and Destructive Devices)和共謀持有機關槍和毀滅性設備四項聯邦罪名，定於5日(周一)中午12時在曼哈頓的紐約南區聯邦法院過堂，主審法官為哈勒斯坦因(Alvin Hellerstein)。

紐約市長曼達尼發布聲明稱，川普政府單方面襲擊一個主權國家是戰爭行為，違反聯邦法律和國際法，同時也對數萬名住在紐約的委內瑞拉移民造成嚴重影響。不過他強調，他的主要責任是確保紐約市民的安全，市府將根據局勢發展，發布有針對性的指導方案。

馬杜洛被關在紐約市布碌崙的大都會拘留中心。(歐新社)
紐約示威者舉牌反對美軍逮捕馬杜洛，聲稱不要用鮮血換石油。(歐新社)
