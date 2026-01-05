曼達尼任命李維擔任住房局長 啟動「租屋剝削」公聽會

我的頻道

記者曹馨元╱紐約報導
市長曼達尼(右)宣布，任命資深住房政策人士李維(中)出任市住房保護與開發局(HPD)局長。(取自市長辦公室)
市長曼達尼(右)宣布，任命資深住房政策人士李維(中)出任市住房保護與開發局(HPD)局長。(取自市長辦公室)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)4日宣布，任命資深住房政策人士李維(Dina Levy)出任市住房保護與開發局(Department of Housing Preservation and Development, HPD)局長，幫助推動市府在可負擔房興建及房客保障方面的政策目標。

李維曾任職於紐約州住宅與社區更新署(Homes and Community Renewal)，擔任房屋所有權與社區發展資深副署長，負責可負擔住房相關業務。她過去亦曾在州檢察長辦公室任職，並為非營利組織「城市自耕協助委員會」(Urban Homesteading Assistance Board)服務。

曼達尼在聲明中表示，他很榮幸能歡迎李維出任新任住房局長，並形容她是一位「經驗豐富、勇於直面挑戰的住房領導者」。他指出，過去有太多紐約市民被迫「付出更高代價，卻住在不安全、不合理且難以負擔的住宅中」，並強調在其任內，市府將正面回應住房危機，保護房客權益。

此次人事任命於布朗士塞奇威克大道1520號(1520 Sedgwick Ave)宣布，該地點被廣泛視為「嘻哈音樂的發源地」。市府指出，李維曾於2010年在該處主導一項組織行動，並在市府協助下，成功爭取到更具責任感的房東、保存低收入住宅。

此外，曼達尼同日宣布，已簽署行政命令，要求市住房局、市建築局、市長房客保護辦公室及消費者與勞工保護局，在新設立的「大眾參與辦公室」(OME)協調下，於市府上任百日內舉行「租屋剝削」(Rental Ripoff)公聽會。

市府表示，公聽會將讓市民分享在租屋過程中面臨的問題，包括建築狀況不良與租金相關的隱藏費用等。而相關單位將彙整公聽會意見，發布總結報告，並作為後續政策介入與執法行動的依據。公聽會相關資訊將公布於市府網站。

曼達尼 紐約市 低收入

