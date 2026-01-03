曼達尼首日簽多項行政令 設5副市長

新任市長曼達尼在市政廳完成就職典禮後不久，就前往布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟租金穩定公寓。(紐約市長辦公室提供)

紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)1月1日上任首日便迅速行動，簽署多項行政令啟動其議程，其中包括廢除前市長亞當斯 (Eric Adams)過去一年的行政令，以及三項聚焦租戶保護與住房建設的措施。

在市政廳就職典禮後不久，曼達尼便前往布碌崙(布魯克林)弗萊布許(Flatbush)一棟租金 穩定公寓。該大樓部分住戶因長期不滿建物失修而停止繳租，問題包括牆面磁磚剝落、水管鏽蝕，以及牆壁裂縫讓蟑螂鑽入。曼達尼在現場宣布三道行政命令，將強化市長租戶保護辦公室，並成立兩個工作小組，以加快住房建設進程。

同日，曼達尼還簽署行政命令，撤銷亞當斯於2024年9月因聯邦貪腐指控遭起訴後所發布的所有行政命令；另一道命令則確立新市府架構，設置五名副市長。曼達尼核心圈成員、紐約州租客聯盟政策主任韋弗(Cea Weaver)出任市長租戶保護辦公室主任。

曼達尼指出，亞當斯在被起訴後發布的命令，雖然案件其後被川普政府要求撤銷，但正是在那個時間點，亞當斯失去了公眾的信任。「從那時起，許多紐約市民已對政治失去了信心和期待，」曼達尼說。

被撤銷的亞當斯行政令中，包括允許聯邦移民官員在雷克島(Rikers Island)監獄調查刑事活動，以及設立一個專注區塊鏈技術的辦公室。加密貨幣一直是亞當斯的個人興趣，他過去多次公開談論相關議題。

曼達尼此次成立的兩個住房工作小組之一為「LIFT」，全名為「土地盤點快速推進」(Land Inventory Fast Track)，目標是在7月前找出可用於住房的市有土地；另一個為「SPEED」，即「簡化程序以加快公平發展」(Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development)，將針對許可等拖慢建案的障礙進行檢討與排除。曼達尼此前在競選時曾承諾，將在未來十年內興建20萬戶可負擔住房，以協助降低數百萬非租金穩定住戶的居住成本。