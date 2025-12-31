紐約時報廣場跨年將迎百萬客 市府加派警力增「二次安檢」

跨年夜時報廣場將迎百萬客，市府加派警力並新增「二次安檢」。(市長辦公室提供)

紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)與市長亞當斯(Eric Adams)30日於曼哈頓時報廣場 (Times Square)宣布，跨年夜「水晶球降落」(ball drop)活動目前「沒有已知的具體可信威脅」，將繼續在「高度警戒」下運作，並首次引入圍欄觀賞區內二次篩查(secondary screening)的措施。

蒂池介紹，時報廣場跨年夜是全球規模最大、最複雜的公共安全行動之一。活動期間，將有數千名制服與便衣警員在場執勤，部署包括緊急勤務(ESU)、警犬(K-9)、拆彈組、重武器小組、港務與反恐情報等單位；同時，直升機與無人機 將提供實時空中覆蓋，並增派「扒手小組」、酒店應急小組與額外巡邏力量，處理與生活品質相關的問題。

她強調，市警聯合行動中心(Joint Operations Center)將與聯邦、州及市各機構共同運作，監控固定及移動鏡頭，情報團隊也會監測社交媒體與各類線索，並在全市範圍快速核查與處置任何報告。

警方表示，進入觀賞區域需在入口接受反恐警員篩查，入場後「不得再次入場」，且可能被重新篩查。今年新增措施之一，是在圍欄區內安排機動篩查小組進行「二次篩查」，如發現可疑情況，將就地進一步檢查；同時，入口處也將增派人手以加快進出效率。住宿在管制區內酒店的住客，也將被要求留在指定區域內觀看。

蒂池呼籲當晚前往曼哈頓的民眾盡量使用公共交通，並稱路障、攔截車輛及固定安全車道等防護措施將到位，井蓋、郵箱與垃圾桶等也將被加固或移除，以降低風險。

市府提醒民眾事先了解禁帶物品規定，避免因攜帶大件物品而無法入場。市府公布的禁帶清單包括酒精飲品、揹包、無人機、大型包袋與大號冷藏箱、野餐毯、折疊椅以及武器等；警方也提醒，任何會遮擋視線或影響人群通行的「大件物品」都可能被禁止帶入。

市府與市警也提醒，觀眾往往需長時間在戶外等待，建議「穿得比今天更暖」、備足保暖裝備，並保持對周邊環境的警覺。