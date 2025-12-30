物價飛漲 紐約市「披薩原則」失靈 1片披薩10年漲50%

99分披薩店家迫於通膨壓力將價格調整，大多變為「1元50分披薩」。(圖片截自谷歌地圖)

長期以來，紐約市 流傳著所謂的「披薩原則」(pizza principle)，即一片普通起司披薩的價格往往等同於地鐵 單程票價；然而，隨著近年物價飛漲，這項連結了兩項紐約市民基本需求的原則如今正迅速走向瓦解。

1970年代末，地鐵票價為50分，一片起司披薩價格則在40分左右；而在過去十年間，著名的紐約披薩店「Joe's Pizza」價格從2元75漲到如今的4元。此外，紐約的第一家「99分披薩」店開創於2001年，憑藉薄利多銷讓該類型披薩店在街頭巷尾遍地開花；而現在，許多店家迫於通膨壓力將價格調整，大多變為「1元50分披薩」。

大都會運輸署(MTA )擬將於1月4日將地鐵票價調漲至3元，與此同時，全市披薩的售價早已明顯高於搭乘地鐵的成本。據走訪調查，目前紐約市一片原味起司披薩的平均價格已逼近4元。披薩業者及價格專家指出，新冠疫情後的通貨膨脹，是導致地鐵票價與披薩價格差距日益擴大的主因。

本地媒體Gothamist的數據分析指出，數十年來均適用的「披薩原則」在2021年後逐漸失靈。研究「披薩原則」的數據科學家蘭德(Jared Lander)指出，通膨推升了原料、人工與租金成本，導致披薩價格增幅遠超MTA的票價調整；而一家社區披薩店，亦無法像享有納稅人補貼的公共機構那樣承受通膨衝擊。

MTA主席利博(Janno Lieber)近日在董事會會議上也坦言，已注意到這項差距不斷擴大。「我現在也不知道披薩原則還適不適用，因為很多人告訴我，搭地鐵的費用在不少情況下已經比一片披薩還便宜」，他補充說，「像是我很喜歡的一些布碌崙(布魯克林)老字號披薩店，一片披薩的價格早就超過3元了」。