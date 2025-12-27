我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年終回顧…扛住川普關稅風暴 彭博：永遠不要低估中國

不只iPhone摺疊機 WSJ盤點2026年改變生活的科技趨勢

布碌崙、皇后區聖誕接連傳火災 疑為電單車鋰電池與垃圾桶起火

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
25日下午3時15分，皇后區法拉盛147街一處民宅疑似巷子內垃圾桶起火導致火災，火勢沿著外牆蔓延至房屋，從屋內飄出陣陣濃煙。(取自FDNY)
25日下午3時15分，皇后區法拉盛147街一處民宅疑似巷子內垃圾桶起火導致火災，火勢沿著外牆蔓延至房屋，從屋內飄出陣陣濃煙。(取自FDNY)

25日下午，一間位於布碌崙(布魯克林)東紐約(East New York)的中餐廳疑似因電單車電池起火而引發火災，所幸在消防隊到來後撲滅火勢，過程中無人受傷。

該間位於薩頓街1013號的中餐館「金華」，於當日下午3時30分傳出火警，店主孫國澤(Sun Guo Zeug，姓名皆音譯)表示，當時他和員工聽到一聲巨響，隨即便看到餐廳外冒出火焰，他與員工也立刻逃離現場。他表示，當時店裡沒有任何顧客，他的員工也都安全脫險，無人受傷，「我們當時正在吃午飯，突然一聲巨響，就看到現場到處都是煙霧和火焰」，但談及事故原因，他則推測可能是現場一輛電動車的鋰電池燒毀所造成。

消防局表示，當日火勢達到二級警報級別，濃煙蔓延至該商店上方兩層樓。從社交安全軟體Citizen可看到，火災發生時二樓的窗戶飄出濃煙，消防人員亦架起雲梯至二樓滅火。

然而，聖誕節當天並非僅有此起火災，當日下午3時15分皇后區法拉盛147街一處民宅疑似巷子內垃圾桶起火導致火災，火勢沿著外牆蔓延至房屋，從屋內飄出陣陣濃煙。居住在該處的一家人察覺後緊急逃出，無人傷亡，該起火災直至下午4時30分才熄滅，大火被撲滅時，房子的右側已被燒得面目全非，甲板木板也被燒得乾癟萎縮。

目擊者指出，她看到許多家庭成員尖叫著從被摧毀的房屋中僥倖逃生，其中包括一名行動不便的病人。但家中的女孩也因為驚嚇而不斷哭泣，隔壁遭火勢波及的鄰居受損情況較輕微，他受訪時亦指出，自家情形純屬幸運，但他仍為遭祝融吞噬的家庭感到難過「這種事竟然會發生在聖誕節這天」。

25日下午，一間位於布碌崙東紐約的中餐廳疑似因電單車電池起火造成火災，所幸在消防...
25日下午，一間位於布碌崙東紐約的中餐廳疑似因電單車電池起火造成火災，所幸在消防隊到來後撲滅火勢，過程中無人受傷。圖為出事餐廳。(取自谷歌街景)
25日下午3時15分，皇后區法拉盛147街一處民宅疑似巷子內垃圾桶起火導致火災，...
25日下午3時15分，皇后區法拉盛147街一處民宅疑似巷子內垃圾桶起火導致火災，火勢沿著外牆蔓延至房屋，大火被撲滅時，房子的右側已被燒得面目全非，甲板木板也被燒得乾癟萎縮。(取自FDNY)

聖誕節 布碌崙 法拉盛

上一則

亞當斯臨去秋波 傳擬大筆否決市議會20案

下一則

紐約超級流感單周2.46萬例 10年新高
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約白石鎮3級火災 華人住戶暫難居住 律師籲速聯繫保險

紐約白石鎮3級火災 華人住戶暫難居住 律師籲速聯繫保險
吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統
布碌崙8大道人流洶湧 但外州客變少、買氣變差了

布碌崙8大道人流洶湧 但外州客變少、買氣變差了
大谷翔平、S.Coups聖誕交換禮物 夢幻同框互動超溫暖

大谷翔平、S.Coups聖誕交換禮物 夢幻同框互動超溫暖

熱門新聞

雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
紐約一對華人父子上個月在曼哈頓移民法庭過堂後被捕，在經歷將近一個月的骨肉分離後，父子倆已團聚並很快將被安排遣返回中國。圖為紐約移民法庭所在的曼哈頓聯邦廣場26號大廈。(記者許君達╱攝影)

被ICE強制分離 紐約華男與6歲兒已團聚將遭遣返

2025-12-19 22:15
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
州長霍楚19日簽署提案廢除「100呎規定」，指出開發商今後必須自行承擔天然氣安裝的相關費用，有望抑制全州新增天然氣接管的擴張。(取自州長辦公室)

紐約州接天然氣「100呎規定」 廢除

2025-12-21 07:23

超人氣

更多 >
國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照
出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？
不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」

不是佳德 台灣鳳梨酥測評他推這家「全場第一」
好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因
退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則