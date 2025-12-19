市警今年招募逾4000新血 創單年份新高

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)17日宣布，市警在2025年共招募4056名新警員，創下有紀錄以來單一年份招募人數新高；當日另有1143名新進警員宣誓就職，使市警整體編制增至逾3萬4700人，為2022年5月以來最多。

市警指出，本次新進警員展現了多元的族裔背景，近四分之一為外國出生，來自46個不同國家，合計能使用34種語言。蒂池表示，警局今年的招募紀錄為40多年來單一年份最高，將有助於重建人手、確保警力和保持專業水準。

即將卸任的市長亞當斯(Eric Adams)指出，今年市警招募警員人數不僅創下紀錄，也配合多項公共安全策略，使今年前11個月的槍擊案件及槍擊受害人數降至有紀錄以來最低水平。他還表示，目前警局編制已超過3萬4700人，有望明年秋季突破3萬5000人，並計畫未來三年再增加5000名警員。

市警表示，今年共有四個班次進入警察學院受訓，其中三個班次人數均超過1000人。同時，今年招募人數較離職人數多出逾800人，同期約有3228人離職。

為解決招募困難的問題，市警於今年2月推出多項改革措施，包括調整教育門檻。警局將進入警察學院所需的大學學分要求，從原本的60學分下調至24學分。經過全國大學學分評估機構重新認定，完成為期六個月的警察學院訓練可折算為45個大學學分，高於此前的36學分，使畢業學員入職時累計至少擁有69個學分。

市警指出，放寬資格後，報考人數大幅上升，日均申請量由原本約53.5件增至231.5件，增幅近332%；最近一次警員考試期間，日均申請數則增至363件，較以往上升579%。

在新舊市長交接之際，蒂池支持離任市長亞當斯提出的將警局人力擴充至4萬人的構想，但候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)則表示將維持現有約3萬5000人的編制。蒂池也已同意在曼達尼政府內留任市警局長。

曼達尼 亞當斯 槍擊

