加徵富人稅實現免費全民托育 紐約6成選民力挺

民調顯示，透過加徵富人稅來實現免費全民托育的主張，得到近六成選民支持。(記者曹馨元／攝影)

最新民調 顯示，候任紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)透過加徵富人稅 來實現免費全民托育的計畫，得到近六成選民支持；目前，該計畫還未獲得紐約州長霍楚(Kathy Hochul)支持，但托育倡導者表示，希望這份民調能成為落實計畫的動力。

這份由錫耶納學院(Siena College)公布的民調顯示，近三分之二的紐約選民支持將托育服務延至學前班(pre-K)，並透過提高富人稅來實現托育計畫免費。其中，民主黨中有八成受訪者表示支持托育政策，共和黨中則有41%選民表示支持，該政策在獨立選民中的支持率也達58%。

民調專家格林柏格(Steven Greenberg)指出，紐約州上州與下州皆支持這項政策，「除了共和黨與保守派之外，幾乎所有人口族群都呈現多数支持，且為壓倒性多數」。民調也顯示，普及托育政策在紐約市支持度最高。

霍楚此前已表示，願意與曼達尼合作推動托育普及；但兩人對如何為此措施籌措資金仍存分歧。據估算，僅紐約市的托育計畫就需花費60億元。霍楚對全民托育向來支持，盡管此前她曾明確表示不支持加徵「富人稅」的作法，但並未出言反對提高企業稅。

與此同時，曼達尼則軟化立場，表示雖然仍主張向收入超過百萬元的市民加徵2%稅額，但他優先考量是選前承諾的施政內容，而非資金來源方式本身。

「紐約兒童保育聯盟」(NYUC)執行主任白林(Rebecca Bailin)表示，免費托育有機會實現更有效的成本分攤，「我們可以建立一個對所有人有效的系統，(使全民托育)為經濟帶來巨大利益」。

曼達尼也於日前表示將以加拿大魁北克(Quebec)作為實行免費托育的範本；在已經普及全民免費托育的魁北克，父母重回勞動市場帶來的稅收，已經證明可以完全負擔免費托兒服務的支出。

「這項民調反映紐約人已有的感受，眼前危機不可持續，我們需要一個更平等的制度」，白林說，「希望這份民調能給候任市長及州長帶來力量與動能，能讓他們表明自己擁有民意授權」。