紐約博彩委員會拍板 3「拉斯維加斯式」賭場牌照通過

已設有老虎機的雲頂世界最快將於明年3月擴增真人桌上遊戲。(美聯社)

紐約州博彩委員會15日投票決定，為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，三個項目分別為皇后區 的大都會 公園(Metropolitan Park)、皇后區的雲頂世界(Resorts World)，以及布朗士 的巴利娛樂場(Bally's)。已設有老虎機的雲頂世界最快將於明年3月擴增真人桌上遊戲，比鄰法拉盛的大都會公園以及巴利娛樂場則預計於2030年前後正式營運。

當日，委員會基於各項目承諾的整體財務投入等，向名勝世界與巴利娛樂場核發為期15年的牌照，向大都會公園核發20年牌照。它們也將成為紐約市首批「拉斯維加斯式」度假賭場所在地。

不過，委員會奧德懷爾(Brian O’Dwyer)也指出，牌照核發以各投標方同意與獨立第三方簽署監督協議為前提，以確保項目不偏離州政府規定的標準。該監督單位須經委員會核准，負責在未來五年持續監督各項目是否兌現對社區所作出的重大承諾。若投標方未履行承諾，即便工程已經動工，委員會仍將「嚴肅考慮」撤銷其賭場牌照。

當日也有反對大都會公園項目的抗議者到場，他們批評州長霍楚的決定說明她站在億萬富豪和大企業一邊，而非普通勞工一邊；他們並表示將持續透過法院途徑抗爭。

大都會公園提案因為比鄰華人社區法拉盛，因而最受華人關注。該提案由紐約大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作，將在花旗球場旁邊的停車場，興建一座耗資81億元的賭場綜合體。

雲頂世界提出投資逾50億元，將皇后區Aqueduct賽馬場的現有賭場擴建，並新增飯店、餐飲與娛樂設施。巴利娛樂場則提議在布朗士的費里角(Ferry Point)高爾夫球場興建一座約40億元賭場，川普總統也可能從中獲得一筆可觀收益，巴利娛樂場於2023年自川普集團手中購得高爾夫球場經營權，同意若成功取得牌照將額外支付1億1500萬元。