比鄰法拉盛 威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可登記申請

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

位於皇后區 法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons，其一期住房抽籤即日起開放申請，民眾可前往紐約市 住房連結網站HousingConnect.NYC.gov登記申請。

該可負擔住房項目將設有綠地、公共空間及社區市集。負責開發該項目的Related Companies表示，20%的住宅單位將保留給皇后區第七社區委員會(Community Board 7)轄區內的居民，10%保留給退伍軍人或紐約市市政員工，5%提供給有行動障礙的人士，另有2%提供給視覺與聽覺障礙人士。

申請人須年滿18歲，並透過HousingConnect.NYC.gov的申請入口參加抽籤，填寫個人資料。申請人需提供相關文件，包括近期薪資單、W-2薪資證明、上一年度的聯邦及州稅報稅表、福利核准文件、子女扶養費或贍養費收入證明、資產證明等資料。

在租金 方面，單身申請者若年收入介於2萬469至3萬4020元之間，統艙的(studio)月租金最低為486元；最高租金為4244元，適用於七口之家，家庭總收入須在15萬2778至30萬1350元之間。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，抽籤開放申請是重要的里程碑，居住在高品質且可負擔住房中的夢想，很快就會成為880戶家庭的現實。他鼓勵所有希望在一個正在發展、租金可負擔且交通便利的社區中生活的人立即申請這個住房項目。

威利點(Willets Point)被稱為「鐵三角(Iron Triangle)」，是以汽車維修廠、倉庫及未充分開發土地為主的皇后區工業區，基礎設施不足，限制了社區發展。該住房項目則為威利點重建項目的一部分。項目完工後，威利點還將擁有超過15萬平方呎的公共開放空間、一間全新的飯店，以及紐約市首座專業足球專用球場。此外，威利點地鐵站目前也正在大規模整修。

有意申請者，可透過該HousingConnect.NYC.gov查詢是否符合資格，也可造訪LiveWilletsPoint.com了解更多租金與項目資訊。