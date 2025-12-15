我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

比鄰法拉盛 威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可登記申請

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons，其一期住房抽籤即日起開放申請，民眾可前往紐約市住房連結網站HousingConnect.NYC.gov登記申請。

該可負擔住房項目將設有綠地、公共空間及社區市集。負責開發該項目的Related Companies表示，20%的住宅單位將保留給皇后區第七社區委員會(Community Board 7)轄區內的居民，10%保留給退伍軍人或紐約市市政員工，5%提供給有行動障礙的人士，另有2%提供給視覺與聽覺障礙人士。

申請人須年滿18歲，並透過HousingConnect.NYC.gov的申請入口參加抽籤，填寫個人資料。申請人需提供相關文件，包括近期薪資單、W-2薪資證明、上一年度的聯邦及州稅報稅表、福利核准文件、子女扶養費或贍養費收入證明、資產證明等資料。

租金方面，單身申請者若年收入介於2萬469至3萬4020元之間，統艙的(studio)月租金最低為486元；最高租金為4244元，適用於七口之家，家庭總收入須在15萬2778至30萬1350元之間。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)表示，抽籤開放申請是重要的里程碑，居住在高品質且可負擔住房中的夢想，很快就會成為880戶家庭的現實。他鼓勵所有希望在一個正在發展、租金可負擔且交通便利的社區中生活的人立即申請這個住房項目。

威利點(Willets Point)被稱為「鐵三角(Iron Triangle)」，是以汽車維修廠、倉庫及未充分開發土地為主的皇后區工業區，基礎設施不足，限制了社區發展。該住房項目則為威利點重建項目的一部分。項目完工後，威利點還將擁有超過15萬平方呎的公共開放空間、一間全新的飯店，以及紐約市首座專業足球專用球場。此外，威利點地鐵站目前也正在大規模整修。

有意申請者，可透過該HousingConnect.NYC.gov查詢是否符合資格，也可造訪LiveWilletsPoint.com了解更多租金與項目資訊。

租金 皇后區 紐約市

上一則

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電

下一則

美澳連傳重大槍擊 紐約市警加強巡邏：無明確恐怖威脅
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化

世界日報健保論壇 助華社熟悉2026公共福利政策變化
紐約迎來本季首場降雪 周末恐積雪3至5吋 長島最高或達6吋

紐約迎來本季首場降雪 周末恐積雪3至5吋 長島最高或達6吋
法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件

法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件
法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽