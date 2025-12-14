霍楚合約涉圍標？最新電郵曝光 斯特凡尼克促聯邦升級調查

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
聯邦眾議員斯特凡尼克指，據最新曝光的電郵顯示，在招標程序啟動前兩周，州府官員已與最終得標公司的代表會面。圖為州長霍楚。(取自州長辦公室)
聯邦眾議員斯特凡尼克指，據最新曝光的電郵顯示，在招標程序啟動前兩周，州府官員已與最終得標公司的代表會面。圖為州長霍楚。(取自州長辦公室)

正在競選州長的聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)，近期要求聯邦政府加大調查力度，徹查州長霍楚(Kathy Hochul)州府有關居家照護合同涉嫌圍標的指控。最新曝光的電郵顯示，在招標程序啟動前兩周，州府官員已與最終得標公司的代表會面。

斯特凡尼克日前致函司法部長邦迪(Pamela Bondi)，提到一封去年4月4日的電郵，寄件人為州衛生廳醫療補助首席營運官洛斯羅普(Amanda Lothrop)，收件人則是喬治亞州公司公共夥伴有限公司(Public Partnerships LLC，PPL)的高層主管。信中，洛斯羅普邀請PPL代表與她在內的四名官員進行線上會議，並表示期待持續討論該公司在財務管理方面的經驗，以及州府對紐約州相關政策的考量。

斯特凡尼克在信中指出，這封電郵進一步證實，州府官員在州議會授權啟動招標程序前兩周，就已與PPL人員會面，時間點遠早於該公司被選定負責管理個人護理計畫(CDPAP)的薪資服務。該計畫規模約110億元，為身心障礙的醫療補助受益人提供居家照護。

圍標通常指在公共採購或招標過程中，相關人員透過不正當手段，事先確定特定的公司中標，削弱或排除其他競爭者。在紐約州的採購法律中，對於供應商與政府官員在「受限制期間」的接觸有明確規定，一旦招標程序正式啟動，供應商不得與非指定聯絡人進行旨在影響採購結果的聯繫。但在招標前，供應商互動有法規限制但不完全禁止。在正式公告發布之前，供應商與官員之間可以進行技術交流或市場調查類的溝通。

霍楚發言人斯波科尼(Sam Spokony)回應道，洛斯羅普的電郵與州衛生廳的採購程序「毫無關聯」。10月，州上訴法院已駁回反對合約整合案人士提出的訴訟。原告主張，該合約是透過「虛假招標程序」授出，但州府多次強調，整個招標過程具備競爭性。

