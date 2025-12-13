亞當斯任期剩3周 任命CCRB成員或為制衡曼達尼警務改革

市長亞當斯任期僅剩三周，日前卻接連在市民投訴審查委員會任命新成員。(取自市長辦公室)

市長亞當斯 (Eric Adams)任期僅剩三周，近期卻在市民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)任命新成員，該委員會屬於獨立警察監督機構命；亞當斯此舉引發外界關注，被視作對候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)擬推行的警局改革的一種制衡。

亞當斯已任命退休市警督察麥金(Kevin McGinn)為委員會成員，現有成員史密斯(Pat Smith)擔任臨時主席。根據CCRB，麥金的任命由市警局長蒂池(Jessica Tisch)提名並獲亞當斯批准。知情人士透露，曼達尼及其交接團隊未被諮詢，但市警發言人表示，麥金的提名早在曼達尼當選前已送出。

亞當斯在宣布麥金任命的聲明中表示，「我多年來都強調，公共安全與正義是繁榮的前提，而強有力的CCRB對此至關重要。麥金在市府服務數十年、具備執法領導經驗，將在推動委員會確保所有紐約人獲得公正方面發揮關鍵作用」。這批任命並非亞當斯留給曼達尼的唯一「遺留事項」，亞當斯也已開始向市租金 指導委員會(Rent Guidelines Board)補入傾向房地產業者的成員，可能使曼達尼承諾的「四年凍租」政策面臨挑戰。

麥金在市警服務20年，曾任副督察、史泰登島與布碌崙(布魯克林)警分局指揮官。史密斯則是在前任主席哈立德(Mohammad Khalid)請辭後，由亞當斯任命為的臨時主席。史密斯在10日的委員會會議上主張提高CCRB調查員的聘用標準，包括查核社群媒體、並要求學士學位且至少輔修執法、刑事司法或相關科目，他並稱加強標準將搭配薪資提高。

CCRB成員雖任免權屬於市長，但若曼達尼上任後撤換被視為親市警的成員，恐面臨來自工會等多方反彈。曼達尼過去曾因支持「縮減警察預算」言論遭批評，競選期間他主張擴權CCRB，讓其對涉警違規處分擁有最終決定權，目前制度則由CCRB建議、市警局長擁有最後裁量。