我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州女花10美元買二手店撲滿 打開一看竟藏逾2000美元

H200不吃香？白宮AI沙皇：中改用國產晶片 拚半導體自立

亞當斯任期剩3周 任命CCRB成員或為制衡曼達尼警務改革

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市長亞當斯任期僅剩三周，日前卻接連在市民投訴審查委員會任命新成員。(取自市長辦公室)
市長亞當斯任期僅剩三周，日前卻接連在市民投訴審查委員會任命新成員。(取自市長辦公室)

市長亞當斯(Eric Adams)任期僅剩三周，近期卻在市民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board，簡稱CCRB)任命新成員，該委員會屬於獨立警察監督機構命；亞當斯此舉引發外界關注，被視作對候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)擬推行的警局改革的一種制衡。

亞當斯已任命退休市警督察麥金(Kevin McGinn)為委員會成員，現有成員史密斯(Pat Smith)擔任臨時主席。根據CCRB，麥金的任命由市警局長蒂池(Jessica Tisch)提名並獲亞當斯批准。知情人士透露，曼達尼及其交接團隊未被諮詢，但市警發言人表示，麥金的提名早在曼達尼當選前已送出。

亞當斯在宣布麥金任命的聲明中表示，「我多年來都強調，公共安全與正義是繁榮的前提，而強有力的CCRB對此至關重要。麥金在市府服務數十年、具備執法領導經驗，將在推動委員會確保所有紐約人獲得公正方面發揮關鍵作用」。這批任命並非亞當斯留給曼達尼的唯一「遺留事項」，亞當斯也已開始向市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)補入傾向房地產業者的成員，可能使曼達尼承諾的「四年凍租」政策面臨挑戰。

麥金在市警服務20年，曾任副督察、史泰登島與布碌崙(布魯克林)警分局指揮官。史密斯則是在前任主席哈立德(Mohammad Khalid)請辭後，由亞當斯任命為的臨時主席。史密斯在10日的委員會會議上主張提高CCRB調查員的聘用標準，包括查核社群媒體、並要求學士學位且至少輔修執法、刑事司法或相關科目，他並稱加強標準將搭配薪資提高。

CCRB成員雖任免權屬於市長，但若曼達尼上任後撤換被視為親市警的成員，恐面臨來自工會等多方反彈。曼達尼過去曾因支持「縮減警察預算」言論遭批評，競選期間他主張擴權CCRB，讓其對涉警違規處分擁有最終決定權，目前制度則由CCRB建議、市警局長擁有最後裁量。

亞當斯 曼達尼 租金

上一則

霍楚要求修訂貼近加州的AI法 議員批評「標準過低」
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

康州男聽信ChatGPT 殺害老母後自盡 OpenAI、微軟挨告

康州男聽信ChatGPT 殺害老母後自盡 OpenAI、微軟挨告
AI「奪命」…他聽信ChatGPT弒母 微軟因機器人挨告首例

AI「奪命」…他聽信ChatGPT弒母 微軟因機器人挨告首例
續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法

續查貪腐 亞當斯疑違反本地利益衝突法
卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機

卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控
芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷

芬蘭小姐「瞇瞇眼」陷種族歧視風暴 后冠頭銜遭撤銷