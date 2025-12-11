我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

紐約州流感周增80%病例 無保險疫苗免費打

記者曹馨元／紐約報導
紐約州府呼籲市民接種流感、新冠與呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，以降低感染與重症風險。(圖片取自NYC Health+Hospital官方X帳號)
紐約州府呼籲市民接種流感、新冠與呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，以降低感染與重症風險。(圖片取自NYC Health+Hospital官方X帳號)

紐約州進入流感季，州衛生廳最新數據顯示，11月最後一周全州確診超過1萬4500例流感病例，較前一周激增80%；州府呼籲市民接種流感、新冠與呼吸道融合病毒(RSV)疫苗，以降低感染與重症風險。

州衛生廳長麥唐納(James McDonald)表示，今年流感病毒的流行株可能導致流感季較去年更為嚴峻。11月最後一周因流感住院的人數達到近800人，周增幅高達93%。麥唐納建議，節日與親友團聚多，更應即時施打疫苗以獲得最佳保障。

11月最後一周的全州新冠確診為1948例，較前周小幅下降；RSV病例則持續上升，同周通報2200例，周增幅為17%。

截至11月中，全州已有約340萬人接種本季流感疫苗，較去年同期的350萬人略有下降。州府資料也顯示，新冠疫苗接種率與去年相比更下滑約三成。

今年秋季因聯邦指引調整，曾一度出現疫苗接種場所有限、流程混亂的情況。州長霍楚(Kathy Hochul)其後發布並多次延長行政命令，允許藥房為三歲以上兒童施打疫苗，以擴大接種管道。

此外，一個包含紐約州在內的公共衛生協作組織近期發布最新新冠疫苗建議，主張六個月以上民眾均應接種疫苗。

目前紐約各大藥房及社區診所均提供流感、新冠及RSV疫苗接種。曼哈頓華埠與皇后區法拉盛的王嘉廉社區醫療中心為無保險市民提供免費流感及新冠疫苗接種，布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)的Bay Ridge Plaza Pharmacy則為無保險市民提供免費RSV疫苗接種。民眾可通過市府健康地圖找到臨近的接種點on.nyc.gov/getvaccinated。

州府並指出，本季迄今已出現13起醫院呼吸道疾病群聚事件，療養院則有15起；但截至目前，尚無任何與新冠、流感或RSV相關的兒童死亡個案。

新冠疫苗 流感疫苗 紐約州

上一則

圖書館上方建住宅 市議會倡「生活圖書館」解住房危機

下一則

孫雯胡驍案結辯 檢方最後半小時辯駁 陪審團即將審議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約進入流感季 周增80%… 無保險 哪裡打免費疫苗？

紐約進入流感季 周增80%… 無保險 哪裡打免費疫苗？
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審

3紐約州眾議員將赴移民法庭監察 讓移民能安心出席庭審
紐約州勞工廳示警：招聘詐騙三部曲 求職者警惕

紐約州勞工廳示警：招聘詐騙三部曲 求職者警惕

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
34歲台灣網紅鍾佩雲的吃霸王案件，揭示了紐約餐廳正被所謂的「網紅」顧客要求免費餐點的現象。(取自Instagram)

「霸王餐女王」欠租遭驅逐 紐約業者控「微網紅」詐騙

2025-12-03 14:04
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺