卸任前談政績…亞當斯自評拿A級 稱任內遇1事是最大危機

記者范航瑜╱紐約報導
亞當斯表示，雖然政治挫折使他無緣連任，但仍相信自己的任內表現「是A等級」。(取材自市長辦公室)
亞當斯表示，雖然政治挫折使他無緣連任，但仍相信自己的任內表現「是A等級」。(取材自市長辦公室)

在任期即將還剩下最後幾周時，市長亞當斯(Eric Adams)5日接受ABC「Up Close」節目專訪，回顧四年市政工作，談及新冠疫情後復甦、犯罪率下降、移民危機與未來計畫。他表示，雖然政治挫折使他無緣連任，但仍相信自己的任內表現「是A等級」，並強調「這是一段與城市的羅曼史」。

四年前，亞當斯以爽朗笑容與樂觀姿態吸引大批選民，自稱是民主黨的新面孔。在2022年1月宣誓就任後，亞當斯帶領市府面臨多重壓力，包括疫情尾聲的經濟與民生挑戰，以及德州安排大批移民北送紐約後引爆的庇護危機。他在訪談中表示，移民潮是任內最艱難的時刻，「很多夜晚無法入睡，因為知道只要決策出錯，就可能害到孩子和家庭」。

談及成績時，亞當斯列舉住房開發、犯罪率下降、就業恢復與托育政策等領域的推進。他指出，市內槍擊案與槍擊受害者人數降至歷史低點，地鐵犯罪指標也創下類似成績，就業數據則多次刷新紀錄。他認為，外界對市府的評價常受情緒牽動，但「如果你撇開對市長本人的感受，只看成果，這屆市府是成功的」。

亞當斯的母親在他競選市長期間過世，他在專訪中也提到母親在他任內之前給予的激勵，以及母親離世後留下的巨大空缺。亞當斯表示，母親在他小時候以「I am possible」的字句鼓勵他突破學習障礙，而這句話至今仍支撐他面對政治風暴，「我做的每件事，都會想『這會如何影響她、影響她的名聲？』，所以我被起訴時特別心痛，因為那完全違背我一生的行事方式。我沒有做錯任何事。」

展望未來，亞當斯透露卸任後將投入私人領域，包括回校進修與撰寫書籍，但仍希望持續為城市做出貢獻。他說，新任市長需要在理想與現實間取得平衡，「不能只聽政黨內的極端聲音」，並重申公共安全應是市政首要任務，「我愛這座城市，也愛這里的人們。希望歷史會記得，我是一個努力結束城市對家庭與孩子不公對待的人。」

