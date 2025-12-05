我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

暴力攻擊 審判期間潛逃 華男落網判囚20年

記者鄭怡嫣 / 紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
范邁克審判期間潛逃，後在11月被捕，判20年監禁。(地檢辦公室提供)
范邁克審判期間潛逃，後在11月被捕，判20年監禁。(地檢辦公室提供)

皇后區地方檢察官凱茲(Melinda Katz)宣布，華裔范邁克(Michael Fan，音譯，下同)因於2022年在皇后區暴力襲擊一名女子，被判處20年監禁。當時范邁克與同夥將受害者綁起、用刀威脅，並洗劫其住所。被告在今年4月審判期間未按指示返回法庭，最終缺席被定罪，直至11月才被緝捕到案。

現年25歲、居住在法拉盛法靈頓街(Farrington St.)的范，被皇后區高等法院法官米列特(Gary Miret)在缺席狀況下，裁定一級與二級入室行竊、一級搶劫、兩項二級搶劫及二級非法監禁罪名成立。米列特在3日判處被告20年監禁，刑滿後接受五年監督釋放。

今年4月28日，范邁克出庭受審，案件被延至當日下午再度開庭，法官指示被告不得離開法庭。然而，范隨後離開法庭大樓，未再返回，法庭遂對其發出拘捕令。他隨後在缺席情況下接受審理並被定罪。范於11月7 日在秋園丘(Kew Gardens Hills)落網。

根據指控，2022年9月7日凌晨約3時，范與兩名共犯全身黑衣、戴黑色面罩，在博生大道(Parsons Blvd.)受害者家門口接近這名20歲女子，抓住她並拖入她的公寓。在屋內，范以刀威脅受害者，要求交出手機，並將她帶入另一房間，用束帶將雙手綁起。住在地下室的受害者伴侶，透過監視畫面看到情況後立刻報警。

警員到場後，透過窗戶看到范在屋內。此時，受害者已成功掙脫束帶逃到室外，並打開一扇大門，使警方得以進入。三名被告從後門逃跑。一名叫做王思豪(Sihao Wang)的被告立即被捕，並在短暫追捕中掉落了一把氣動槍。警員還在王的口袋中找到受害者的手機。

另一名被告施東明(Dong Ming Shi)幾分鐘後被趕來的警官逮捕。之後，警官在鄰近後院的一個露台下發現並拘捕范，並從他口袋中搜出約1441元現金。

25歲的王思豪於2024年1月18日承認二級搶劫未遂罪，被判處兩年監禁及兩年監督釋放；24歲的施東明則據信已逃離美國。

皇后區 法拉盛 華裔

上一則

孫雯胡驍案 檢方聚焦逃稅和洗錢

下一則

華裔理髮師移民局報到遭ICE拘押 返家仍未脫險
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人

聯邦探員突襲紐約皇后區社區 至少逮捕1人
法拉盛華男審判期間潛逃 涉搶劫綁人終被捕 判20年監禁

法拉盛華男審判期間潛逃 涉搶劫綁人終被捕 判20年監禁
皇后區地鐵站隨機捅人嫌犯 落網

皇后區地鐵站隨機捅人嫌犯 落網
皇后區幫派大掃蕩 32人被控謀殺等罪

皇后區幫派大掃蕩 32人被控謀殺等罪

熱門新聞

檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10
氣象預測紐約本周末將出現五至七吋積雪，提醒居民外出留意路面濕滑並提前準備除雪用品。圖為紐約市過去的雪後街景。(本報檔案照)

紐約市本周末可能積雪7吋 清雪規定一次看懂

2025-12-04 15:27

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光
南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...

南加姐妹屋內驚藏多遺骸 毫無察覺 原因是...