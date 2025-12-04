我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

聯邦停擺餘波 Section 8租屋補助延發放

記者范航瑜／紐約報導
在紐約市哈林區(Harlem)和布碌崙(布魯克林)的康尼島(Coney Island)，平均約有38%的住戶使用Section 8補助。圖為布碌崙。(記者范航瑜／攝影)
在紐約市哈林區(Harlem)和布碌崙(布魯克林)的康尼島(Coney Island)，平均約有38%的住戶使用Section 8補助。圖為布碌崙。(記者范航瑜／攝影)

聯邦政府雖已結束停擺，但其後續影響仍持續衝擊紐約市低收入居民。聯邦住房與城市發展部(HUD)2日通知紐約市住房局(NYCHA)等機構，本月的「第八項租金補助券」(Section 8 rental assistance program，簡稱Section 8)資金將因停擺餘波而延遲撥付。

Section 8由聯邦提供資金給房東，讓其將住房單位出租給低收入租戶，並補貼租金。受補助家庭通常自付部分收入作為房租，其餘由政府負擔。市住房局負責管理該項計畫，參與租戶最高付收入的40%為租金。去年，紐約15年以來首次開放了Section 8申請。目前約有2萬5000名房東參與此計畫。

市住房局2日晚間表示已接獲聯邦通知，本月給予Section 8房東的款項將延遲後，該局正評估臨時方案，並將在HUD資金一到位時立即撥付。聲明中寫道，「市住房局對因『第八項租金補助』延遲發放所造成的不便深表歉意。我們將持續與HUD合作，並在未來數周向租戶及房東更新相關資訊」。

面對資金延遲，小房東受到的衝擊或將最大，租戶雖可繼續居住，房東卻無法按時收到租金，而這可能影響房貸以及整體房屋維護與修繕預算，進而在紐約市住房市場引發連鎖反應。市房屋局官網公告承諾，一旦Section 8資金到位，將在「一個工作日」內完成對房東的付款。

此前這場史上最長的聯邦政府停擺，已威脅到低收入民眾仰賴的多項社會服務，除了租金補助以外，糧食券和能源補助均遭受影響，至今仍未完全恢復。

租金 低收入 紐約市

上一則

MTA打擊逃票 地鐵安裝新閘機、公車設查票員

下一則

孫雯開假邀請函 邀河南代表團訪美
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦

涉賄德州民主黨聯邦眾議員 川普突特赦
伊州無證生明年起可獲州助學金 聯邦提告

伊州無證生明年起可獲州助學金 聯邦提告
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

熱門新聞

華埠再現大規模抗議ICE衝突，數百示威者與警方爆發推撞。(市議員Chris Marte提供)

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

2025-11-30 07:38
兩名華裔紐約居民於23日下午被發現陳屍大西洋城知名的博加塔(Borgata)酒店客房內，死因離奇，目前仍在調查。死者為一名男子與一名女子。(博加塔官網)

紐約2華人大西洋城酒店離奇身亡 女頸椎折斷男自我刺傷

2025-11-26 15:26
檢方稱胡驍多渠道多層次將錢從中國轉移到美國。(本報檔案照)

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

2025-12-03 12:08
聯邦農業部新規將導致紐約州3萬5000名合法綠卡居民失去糧食券資格，遭紐約領銜的21州及華盛頓特區檢察長聯盟提告。(記者范航瑜╱攝影)

綠卡居民失領糧食券資格 紐約州領銜提告

2025-11-27 06:29
美國國家氣象局的預報顯示，本周紐約和新澤西可能再迎一波冬季天氣，一場沿海風暴將於12月2日(周二)橫掃這些地區。紐約市以北地段可能將在當日迎來積雪，紐約市內則更有降雨的可能。(記者范航瑜╱攝影)

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

2025-11-30 15:40
紐約市賭場競標在12月1日(周一)迎來關鍵決定，州內五人組成的設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場3提案均獲州委員會批准 比鄰法拉盛這家最受關注

2025-12-01 13:10

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人