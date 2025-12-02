紐約賭場牌照競標 3家均獲推薦 可望年底前發放牌照

紐約市賭場競標在12月1日迎來關鍵決定，由五人組成的紐約州賭場設址委員會建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

由五人組成的紐約州 「賭場設址委員會」(Gaming Facility Location Board)，12月1日建議為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照。三個項目分別為皇后區 的大都會 公園(Metropolitan Park)、皇后區的雲頂世界(Resorts World)，以及布朗士的巴利娛樂場(Bally’s)。紐約州博彩委員會將在年底前做出最終決定，完成牌照的發放；只要不出現不可預期且極不尋常的狀況，博彩委員會預計將會遵循設址委員會的建議，發放牌照給三個申請項目。

「賭場設址委員會」1日在曼哈頓市立大學研究生中心發布推薦結果。他們列舉了三項提案所承諾的眾多社區收益，包括公共安全投資、公共交通與道路改善，並指出各方案中的獨特優勢。例如，大都會公園有潛力「整合並強化」以花旗球場為核心、原本已有活力的皇后區區域。巴利娛樂場則包含高爾夫球場。

設址委員Greg Reimers表示，委員會認為允許三家賭場全數進駐，因為如此最能使州府受益，創造就業與經濟活力，「下州市場是全國最強的市場之一，由人口密度、收入水平與觀光業所支撐。每一份提案都展現了強勁的市場競爭力」。

當日也有一群反對賭場的民眾在現場抗議，在被警衛帶出發布會議室時，高喊「羞恥！羞恥！」。

此次三家申請項目均獲推薦，也符合外界的普遍看法：由於州政府需要收入，而僅賭場執照的單次費用，就能為州府帶來逾15億元。三家賭場營運商都聲稱，他們每年將創造數億元的額外稅收。

皇后區的大都會公園提案因為鄰近華人社區法拉盛，因而最受華人關注。該提案由紐約大都會隊老闆柯恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作，計畫在花旗球場的停車場上建造一座耗資81億元的賭場，並建一座超過5000個座位的表演場館、一家1000間客房的飯店、以及零售與購物空間。開發商表示，計畫最終每年將創造超過10億元稅收以及超過6000個永久性工作。

此前曾在州議會提案更改土地用途、為提案鋪路的州參議員劉醇逸1日也發表聲明表示，在13年前通過憲章修正、授權設立四個上州及三個下州賭場時，選民已了解賭博及賭場或將帶來的危害。但不論是當年的公投還是1日的會議，其實都是在權衡賭場與賭博、以及幫助發展公共交通、基礎建設、公立學校、高薪工作之間的利弊。

皇后區的雲頂世界隸屬一家馬來西亞娛樂集團。雲頂世界座落甘迺迪國際機場附近的Aqueduct賽馬場內，目前為電子博彩場地，該項目計畫將其擴建成全規模賭場，增設如21點與撲克等傳統桌面遊戲，並配備飯店、餐飲與娛樂設施。開發商聲稱，這將帶來5000個永久性工作以及每年超過10億元的稅收。

布朗士的巴利娛樂場由賭博娛樂綜合體與飯店構成，預估每年將吸引超過900萬名訪客，帶來近4億元年度稅收，並支撐將近4000個永久性工作機會。這家賭場還將使川普總統受益，他曾租用這塊市有的高爾夫場地，賭場將在此興建。賭場公司曾承諾，作為川普集團出售其在該場地中所「剩下」未出售的那部分權益的回報，在取得賭場牌照後，將再向川普集團支付1億1500萬元。

2013年，紐約州選民通過憲章修正案，允許州內最多設立七家賭場，其中最多三家保留給紐約市區。紐約上州的四家賭場率先獲得多年優先發展期。此後紐約州開放下州的三塊賭場牌照申請，引得各方積極爭取。截至今年9月，仍有約八項提案參與角逐，但其中四項高知名度的計畫，未能獲得當地諮詢委員會核可而出局。今年10月，米高梅(MGM)突然宣布退出競標，表示「支撐其計畫的競爭與經濟假設已經改變」，最後僅剩三家競逐。