紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

快訊

記者曹馨元╱紐約報導
移民權益倡導者集會呼籲紐約市民繼續抵制移民執法，同時要求紐約市警撤銷相關逮捕與控罪。(記者曹馨元╱攝影)
數百名示威者近日於曼哈頓華埠試圖阻撓移民及海關執法局(ICE)行動，開展抗議並與警方爆發衝突後，移民維權組織於11月30日在同一地點集會，呼籲紐約市民繼續抵制移民執法，同時要求紐約市警(NYPD)撤銷相關逮捕與控罪。

29日上午11時左右，華埠中央街(Centre St.)附近的一處政府大樓車庫出現數十名聯邦移民執法專員，疑要展開移民突襲行動；因應而來的示威者以多種方式試圖阻撓，現場抗議人數一度增至約200人。下午1時稍過，雙方衝突升級；紐約市警隨後介入，共有十餘名抗議者遭到拘捕，但移民執法行動最終沒有進行。

「有人遭噴辣椒水，也有人被粗暴摔倒，」紐約移民聯盟(NYIC)執行長阿瓦德(Murad Awawdeh)在30日的集會上指出，抗議暴力移民執法的示威者往往同時遭到警方暴力對待，但還是有勇敢的市民願意站出來保護移民權益，「紐約市作為庇護城市已數十年，人們愛紐約正是因為這座城市的人民。」

市公益辯護人威廉姆斯(Jumaane Williams)對所有現身的抗議者表示驕傲與鼓勵。他同時呼籲民眾保持克制，不要以暴力方式行動，以免成為執法單位加強鎮壓的藉口。

集會現場的移民權益倡導者表示，為了應對不斷蔓延的移民執法，紐約市民已自發組建起彼此支援的安全網，透過在聊天群組報告ICE最新動向、志願於移民法庭輪流站崗等方式守望相助。

當日收到消息後及時趕到抗議現場的沃克(Jay Walker)指出，他在現場親眼目睹紐約市警配合聯邦專員行動，並表示在這些受全城關注的執法行動外，小規模社區逮捕「每天都在發生」；沃克說，正是因為紐約市警未能成功保護紐約市民，紐約人才更需要站出來保護彼此。

市主計長蘭德(Brad Lander)說，此次聯邦移民執法行動與10月發生在堅尼路上的又有所不同；在上次行動中，紐約市警僅在場，並未配合行動，「但29日的行動上，市警戰略反應組(SRG)為ICE開路，是直接協助其遣返移民的行為，違反了庇護城市法」。

國土安全部(DHS)對29日事件發表聲明稱，當日因「激進分子」配戴背包、口罩與護目鏡，試圖封鎖聯邦專員所在的車庫，之後又有「數百名暴力示威者」抵達，所以才聯繫紐約市警；DHS同時指控，有人於社群媒體散布移民執法專員位置，使他們面臨危險。

據悉，約有19名抗議者被當場帶回拘留，其中11人遭捕並被控相關罪名；紐約市警僅回應稱並無配合聯邦執法。包括布碌崙(布魯克林)市議員奈爾斯(Sandy Nurse)在內多人呼籲警方立即釋放被捕民眾，撤銷所有罪名，並呼籲市警局長對當日事件做出回應。

MetroCard倒數1個月將永久停售 餘額可轉至OMNY帳戶
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

「遇上ICE」職場權益指南 紐約移民聯盟走訪商家貼告示

非營利組織報告：紐約市6成買房全現金 不平等危機加劇

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

