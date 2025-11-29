去年黑五吸百萬人至紐約購物 經濟效益逾5億

我的頻道

記者范航瑜／紐約報導
報告指出，布萊恩公園、時報廣場及蘇荷區(SoHo)等曼哈頓零售核心區，仍是節日購物最受歡迎的地點。(記者范航瑜／攝影)
紐約市府日前公布2024年年終人流與觀光數據顯示，去年「黑色星期五」與12月周末為市內多個商業區帶來大量人潮，吸引數百萬訪客到訪紐約市購物。各項數據均顯示，核心商業區仍是本市經濟命脈，特別是在節日購物旺季。增加的消費與人潮帶動季節性就業，每年為市府帶來逾5億元的經濟效益。

紐約市經濟發展公司(NYCEDC)分析了2024年黑色星期五與12月周末的每日訪客量，涵蓋時報廣場(Times Square)、第五大道(Fifth Avenue)等傳統曼哈頓旅遊與零售核心區，也包括皇后區法拉盛市中心(Downtown Flushing)、布碌崙(布魯克林)大都會科技中心(MetroTech)等其他行政區的商業地帶。

報告指出，布萊恩公園、時報廣場及蘇荷區(SoHo)等曼哈頓零售核心區，仍是節日購物最受歡迎的地點。2024年黑色星期五當天，這些地帶總計吸引超過100萬名訪客。

12月周末的人流變化更為多元，其中多個主要觀光地出現顯著成長。2024年12月的平均周末，時報廣場比前一年同期多出4萬8000名訪客，第五大道則多出2萬7000人。與全年一般周末相比，2024年12月周末人潮更出現大幅跳增：布萊恩公園繁忙程度為平日2.6倍、第五大道為2.3倍、時報廣場為1.5倍。

曼哈頓以外的商業區同樣吸引大量市民購物。皇后區法拉盛與牙買加(Jamaica)與合計在2024年黑色星期五迎來近17萬名訪客，比前一年增加逾1萬1000人。布朗士復敦路(Fordham Road)與布碌崙大都會科技中心也吸引數千名購物者，兩地黑色星期五人潮年增率均為11%。

市旅遊與會展局(New York City Tourism + Conventions)日前還宣布了啟動「紐約酒店周」(NYC Hotel Week)訂房活動，參與飯店將自1月2日至2月12日提供標準房價75折優惠。今年共有超過140家飯店加入，所有飯店現已可於nyctourism.com/hotelweek 訂房。紐約餐廳周和百老匯周將於明年1月7日中午開放預定，優惠期間為1月20日至2月12日。

