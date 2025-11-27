法拉盛1年來20家店歇業、35店新張 奶茶店及火鍋店居多

我的頻道

記者鄭怡嫣／紐約報導
據統計，過去一年多來，皇后區法拉盛市中心商鋪更迭頻繁，共有20家店面歇業、35家新店開幕，其中多為奶茶店與火鍋店，不乏中國出海品牌進駐。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
據統計，過去一年多來，皇后區法拉盛市中心商鋪更迭頻繁，共有20家店面歇業、35家新店開幕，其中多為奶茶店與火鍋店，不乏中國出海品牌進駐。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

根據統計，過去一年多來，皇后區法拉盛市中心商鋪更迭頻繁，共有20家店面歇業、35家新店開幕，新開的多為奶茶店與火鍋店，不乏中國出海品牌連鎖店進駐。社區人士憂心，若此一趨勢持續，從長遠發展看，社區商業生態難免單一化及同質化，恐削弱整體社區的多元性。

法拉盛商業改進區(Flushing BID)的數據顯示，在過去一年多，法拉盛市中心共有20家店面歇業。其中最主要的歇業原因便是房租高漲，例如曾在此經營15年的台式烘焙坊Iris Bakery，就在今年9月18日歇業；店長坦承，房東將原本2萬5000元租金成倍增加到5萬元，關門已是無可避免的決定。

另一方面，在過去一年多，另有35家新店在法拉盛鬧市開幕，其中最主要的便是奶茶店及火鍋店。相比以往由小商家經營的奶茶店，法拉盛如今吸引許多中國知名品牌「出海」入駐，例如在今年9月18日開業的撻檸手打檸檬茶、10月2日開業的奈雪以及在10月31日開業的茶百道等。

至於空店率方面，法拉盛今年的空店率低於3%，高於去年同期，多數空店位於37大道及北方大道(Northern Blvd.)之間的緬街路段。

對於奶茶及火鍋店的火爆，法拉盛商改區執行主任余钿崧分析，奶茶及火鍋通常都是較低成本及較高利潤，加上有不少是中國出海的品牌，有資本也負擔得起高額的租金。相比之下，相對難煮、需要技術來支撐的中餐館，則已經從法拉盛市中心，逐漸轉移到了法拉盛的外圍，在貝賽(Bayside)、小頸(Little Neck)地區等亞裔聚居地段開設新店。此外，粵菜在法拉盛已然式微，類似37大道東湖酒家的粵菜館，乃是「倒一家，少一家」。

余钿崧表示，法拉盛的人潮以及購買力仍十分強旺，對於社區來說，資本雖然在驅逐小商家，但更好的品牌入駐，從另一方面來說，也更容易打開社區的知名度並幫助社區的發展。不過他也指出，從長期發展的角度來看，奶茶店及火鍋店大量進駐難免導致單一化及同質化，在整體經濟走衰時，年輕客群作為這兩類飲食店的主力軍，消費意願大幅滑落，當地的社區經濟也會由此深受影響。

