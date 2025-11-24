我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

「川曼會」緩解緊張關係 曼達笑稱：仍認為川普是法西斯

記者許君達／紐約報導
曼達尼在「川曼會」後，23日受訪表示，此次會談坦誠且有建設性，是個有助於幫助紐約人兌現「可負擔性政綱」的契機；圖為川普21日在白宮橢圓形辦公室會晤曼達尼。(美聯社)

紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)上周在赴白宮川普總統會面，場面溫馨，似已緩解兩人的緊張關係。曼達尼23日受訪表示，「川曼會」是一個契機，有助於讓當權者了解紐約人所面臨的可負擔性困境，並探索合作解決之道。但曼達尼也說，他仍認為川普是「法西斯主義者」和「專制暴君」。

曼達尼在接受NBC新聞採訪時表示，紐約人已厭倦政客們光說不練，只開空頭支票，他此行前往白宮，便是希望代表850萬紐約人陳述他們的需求。他還說，這場對話是「有建設性」的。據報導，川普在會後也一改此前威脅「曼達尼當選就砍掉紐約聯邦資金」的說法，改口稱「我期待能幫到他，而非傷害他」。

曼達尼說，根據他在兩個2024年大選中翻紅的選區對普通選民的街訪，很多人從支持民主黨到轉投川普，原因全是「生活成本，生活成本，生活成本」。他在交流中把這一現象分享給了川普，並與川普討論了造成紐約人生活成本居高不下的原因。

曼達尼向川普解釋，他認為部分原因是現有的城市管理體系和制度，比如區畫(zoning)等存在系統性問題，並與川普探討了改變這些帶來副作用的陳規的必要性。

曼達尼表示，「川曼會」還針對公共安全問題交換看法。他向川普陳述，公共安全是「可負擔性政綱」的基石，並強調相信紐約市警能在留任局長蒂池(Jessica Tisch)的領導下做得很好。不過，曼達尼在採訪中堅稱「現有警力足夠」，對蒂池要求擴大警隊規模的主張未予回應。而在被問到川普是否已承諾不向紐約派駐國民兵時，曼達尼並未給出明確答覆。

「川曼會」後的記者會上，有記者追問曼達尼「是否還認為川普是法西斯」，曼達尼未來得及回答，川普便搶先一步拍著他的胳膊表示，「但說無妨，說『是』總比解釋容易」，以一種略帶自嘲的幽默化解了尷尬。NBC新聞主持人則在專訪中再度將這個問題拋給曼達尼，他回答說，「當時在得到川普首肯後，我就說了『是的』」。不過他補充表示，他很欣賞在「川曼會」上兩人的直言不諱，「我們都沒有把分歧藏在心裡」，但談話一直聚焦於如何解決問題。曼達尼說，「為紐約人服務，意味著你必須與任何可能的人合作」。

