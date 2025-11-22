我的頻道

堅尼路改造惹議 3社區委員會24日辦聯合公聽會

記者劉梓祁╱紐約報導
華埠強烈反對堅尼路改造方案後，三個社區委員會將舉辦聯合公聽會。(記者劉梓祁╱攝影)
市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激烈反對；為此，多個社區組織呼籲居民出席24日(周一)由曼哈頓第一、第二及第三社區委員會共同舉行的改造方案公開論壇。

按市府說法，重設計畫目標擴大行人空間、縮短過街距離、改善複雜路口和增加單車道。若方案落實，部分路段的行車空間將縮減至兩條機動車道。然而，華埠核心街區聯盟(Chinatown Core)認為，該方案將危及下城最繁忙街道之一的緊急救援、醫療運送、日常商業活動及行人安全。

聯盟代表李卓勳(Jan Lee)表示，堅尼路沿線逾百家醫療診所依賴路邊空間供救護車及病患上下車使用，且取消貨物裝卸區將延誤送貨，並迫使車流擠進唯一可行駛的車道。他亦質疑，交通局在堅尼路長期面臨非法攤販、行人道阻塞、毒品交易等問題下，未提出任何與市警(NYPD)或地區檢察官辦公室協調的證據。

「大華埠民權聯盟」聯合主席、醫生陳建閃也表示，重設計畫將取消堅尼路所有商業泊車位、縮減行車線，必將影響華埠地區所有居民與商家，因此呼籲居民務必出席。

陳建閃並質疑，把裝卸作業導向側街並不可行，因側街本已壅塞且空間與轉彎半徑不足以容納大型卡車；工人需推運重貨行走數個街區，將進一步擠占原本就擁擠的人行道，也對側街居民帶來安全與健康風險，更對行動不便者和消防救護造成阻礙。

上月，市交通局代表瓦格納(Dan Wagner)和布林(David Breen)回應社區擔憂表示，計畫目前「只是提案，不是定案」，因此需要收集社區反饋。瓦格納說，過去30年堅尼路環境惡化，部分原因在於「行人太多、道路太窄、走不動」。同時，華埠商業改進區(Chinatown BID)和華埠市議員馬泰(Chris Marte)也支持重塑計畫。

公開論壇將於下午6時開始，地點位於131中學，地址為Hester街100號。

