華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈

徐家樹以6425萬元，收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。(本報檔案照)

皇后區 開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛 的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，他以6425萬元收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈，賣方為地產私募公司麥迪遜房地產資本公司(Madison Realty Capital)。

這棟三層樓、約10萬平方呎的辦公與零售大樓坐落於緬街與三福大道交會口，是法拉盛最繁忙的街角之一，大樓目前為滿租狀態，租戶包括Capital One、MassMutual及Preferred Bank等金融機構。買方徐家樹的後續規畫仍不明朗。

這棟大樓在短時間內已兩度易手。麥迪遜房地產資本公司是在2024年2月，以8000萬元從法拉盛置地大廈前東主胡兆明(Jeffrey Wu)手中取得產權。胡兆明於2020年向聯邦紐約東區法院提交破產請願，相關文件顯示，他試圖重組名下多項房產，其中包括置地大廈、三福大道的維多利亞大廈開發案、曼哈頓伊莉莎白街的香港超市，以及長島鹿園的一處工業大樓。

這筆交易使徐家樹的皇后區資產布局再向前推進，他今年夏天已在長島市 與雷哥公園提交多個大型住宅計畫，包括一棟39層、387戶的住宅塔樓，以及一個630戶的雙塔開發案。他也是長島市地標建案「Skyline Tower」的主要開發者，為近年華商在紐約市場最受矚目的投資者之一。

至於徐家樹購入置地大廈後的下一步，目前尚未公布。由於該物業地處法拉盛核心商業區，既具備維持現有收益型物業的條件，也具備長期更新的可能性。