未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援

記者劉梓祁／紐約報導
紐約市府聲援遭拘留公校學生卡馬斯(右)，主張應讓學生留在社區等待移民程序；圖為卡馬斯與市主計長蘭德(Brad Lander)。(取自蘭德辦公室)
一名紐約市公立學校的高中生在參加例行的美國移民與海關執法局(ICE)的移民庭報到後，就被聯邦移民當局拘留，紐約市府11日向紐約南區聯邦地方法院遞交「法庭意見書」(amicus brief)，要求立即釋放這名學生，讓他回到家庭與校園等待移民程序。

已被拘三周 逃離幫派離鄉背井

據提交至曼哈頓聯邦法院的文件顯示，這名青少年名為卡馬斯(Joel Camas)，於10月23日的一次例行移民庭報到時被捕，至今已錯過三周課程，面臨被遣送回厄瓜多的可能。文件指2022年，他因逃離暴力幫派威脅而離開厄瓜多。

法庭文件還顯示，卡馬斯讀於紐約布朗士(Bronx) 的「Gotham Collaborative」高中，出勤率百分之百，被師長形容為勤奮與負責的學生，並在升學與職業準備課程中擔任領導角色。

「公立學校應是安全且充滿關懷的地方，讓每個孩子都能獲得最佳教育與成功所需的工具，」市長亞當斯(Eric Adams)表示，「卡馬斯是一名努力學習、遵守程序的學生，我們自豪地支持他的司法請願。」卡馬斯作為一名無監護未成年人，在法院文件中以「E.J.C.C.」的代名出現。

卡馬斯在2022年底與母親抵達紐約，其後與親屬同住。法庭紀錄顯示，他已被父親遺棄，並於2024年5月在家庭法院啟動申請程序。同年12月，布朗士家庭法院法官裁定，將他遣返回厄瓜多不符合最佳利益。他的母親則於本年9月自願遣返；他本人目前仍被關押在隸屬於聯邦的「難民安置辦公室」(ORR)的設施中。

市府促讓學生回家等待移民程序

市府首席法律顧問楚方(Muriel Goode-Trufant)說，「對無逃逸或安全風險的兒童進行不必要拘留，會對其學業與整個教育體系造成無法彌補的傷害。川普(Donald Trump)政府未能達到拘留這名未成年學生的高門檻，他應留在家庭與社區中，繼續接受教育」。

市府在意見書中指出，「拘留應永遠是最後手段。在此類情況下，孩子與家人同住，並無任何逃逸或安全疑慮，應允許他們留在社區內上學並獲取必要服務，直至移民事務解決」。文件指出，隨著拘留時間拖長，卡馬斯的釋放「已不再是法律所要求的『及時』」，唯有「立即釋放」方能防止進一步損害。

該意見書還指出，若聯邦政府認為卡馬斯的特殊移民少年身分(Special Immigrant Juvenile Status)與遞延申請不構成障礙，應在遣返前通知其律師並讓其提出法律抗辯，而非在例行報到時突襲拘留。市府表示，紐約有責任確保移民未成年人不被不當拘禁，並一貫無論移民身分地為兒童提供免費教育。

此前，市府也曾在類似案件中支持其他被拘的市立學校學生，包括Dylan Lopez Contreras、Jose Luis與Derlis Snaider等人，三人皆在履行例行移民出庭後於曼哈頓法院被捕。

